Aryan Khan, Arbaz Merchant et Munmun Dhamecha ont été libérés sous caution par la Haute Cour de Bombay dans une affaire de drogue sur un bateau de croisière

La Haute Cour de Bombay a accordé aujourd’hui une libération sous caution au fils de l’acteur de Bollywood Shahrukh Khan, Aryan Khan, dans l’affaire de drogue sur un bateau de croisière dans laquelle il est le principal accusé. Le HC a également accordé une libération sous caution à l’ami et co-accusé Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha. Le tribunal détaillera les conditions de la libération sous caution demain. La demande de libération sous caution a été accueillie par le juge unique Nitin Sambre.

Représentant la BCN, le solliciteur général supplémentaire Anil Singh a soutenu que l’affaire contre l’accusé n’est pas pour consommation mais pour « possession consciente et projet de consommation ». Singh a également souligné l’article 29 de la loi NDPS qui traite du complot. Citant les discussions WhatsApp de Khan, Singh a déclaré que la récupération ultérieure de drogues auprès de huit coaccusés corroborait ce qui avait été déclaré dans les discussions WhatsApp. Il a également soutenu devant le tribunal que la quantité totale de drogue récupérée était une « quantité commerciale » en vertu de la loi NDPS. Le BCN avait allégué un complot dans cette affaire.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, représentant Khan, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de complot parce qu’il n’y avait eu ni accord ni discussion sur le fait qu’ils se rencontreraient et obtiendraient la substance et la fumée. Rohtagi a également fait valoir que parmi tous les accusés, Khan ne connaît que Arbaz Merchant et Archit. « Il y avait 1 300 personnes à bord du navire. Aucun document n’a été produit par NCB pour montrer que je connaissais quelqu’un d’autre qu’Arbaaz et Archit », a déclaré Rohtagi.

L’avocat de Khan a également réitéré qu’il n’y avait pas eu de récupération d’Aryan. « Bien que je dise que je n’étais pas au courant de ce qu’il transportait. Mais ce qui m’est imposé, c’est la qualité commerciale par le biais d’un complot », a soutenu Rohtagi. L’avocat principal a également déclaré que l’arrestation d’Aryan Khan est une violation directe des garanties constitutionnelles. Les avocats d’Aryan Khan ont ensuite demandé l’autorisation de soumettre une caution en espèces à laquelle le tribunal a refusé et a déclaré qu’une caution devait être donnée. « J’aurais pu donner l’ordre aussi demain. Mais je l’ai donné aujourd’hui », a déclaré le juge Sambre.

