Aryan Khan demande de cautionnement | L’Express Financier

Aryan Khan a été arrêté le 2 octobre par le BCN.

La Haute Cour de Bombay continuera d’entendre les demandes de libération sous caution d’Aryan Khan, Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha demain à 14h30. Le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté dans l’affaire de saisie de drogue de croisière au début du mois. Un banc unique dirigé par le juge NW Sambre entendait le plaidoyer. Le BCN s’était opposé à sa demande de libération sous caution alléguant que Khan n’était pas seulement un consommateur de drogue mais également impliqué dans le trafic de drogue, une accusation grave que l’agence antidrogue a portée pour la première fois depuis l’arrestation de Khan le 2 octobre.

Apparaissant pour Aryan Khan, Sr Adv Mukul Rohatgi a réitéré que rien n’avait été trouvé de son client et qu’il avait été arrêté avant même de monter à bord du navire. Il a soutenu qu’Aryan Khan avait été invité en tant qu’invité spécial. Rohatgi a souligné qu’il n’y avait eu aucune récupération, aucune consommation ou aucun test médical n’avait été effectué en ce qui concerne Aryan Khan. Rohatgi a ajouté que la possession consciente signifie ce qui est sous son contrôle et sa connaissance. « Mon cas est qu’il n’y a pas du tout de possession consciente. Ce que quelqu’un d’autre avait dans sa chaussure ne me concerne pas. Cela ne peut pas être ma possession consciente », a-t-il déclaré. Rohtagi a également affirmé que les discussions WhatsApp récupérées du téléphone de Khan ne sont pas enregistrées mais sont citées et qu’aucune de ces discussions n’était liée à la croisière.

Le BCN a également soutenu devant le tribunal qu’Aryan Khan et le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, falsifiaient des preuves et des témoins dans l’affaire afin de faire dérailler l’enquête. Le BCN a également déclaré que si Khan était libéré sous caution, il pourrait également falsifier des preuves. La BCN a déposé aujourd’hui son affidavit en réponse à la demande de libération sous caution déposée par Aryan Khan devant la Haute Cour. « Cela ressort clairement du contenu d’un prétendu affidavit d’un certain Prabhakar Sail », a déclaré l’agence, faisant référence aux allégations de tentative d’extorsion formulées par Sail, un témoin indépendant dans l’affaire.

Notamment, Sail avait revendiqué un accord de Rs 26 crore impliquant le détective privé KP Gosavi et le manager de Shah Rukh Khan.

D’autre part, Aryan Khan a déposé une note supplémentaire devant la Haute Cour affirmant qu’il n’a rien à voir avec les allégations qui volent entre le directeur de zone de la NCB, Sameer Wankhede, et certaines personnalités politiques (le ministre du Maharashtra Nawab Malik).

Le BCN a également affirmé que l’enquête sur l’affaire avait jusqu’à présent révélé le rôle d’Aryan Khan dans l’approvisionnement, le transport et la consommation illicites de drogues.

