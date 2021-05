Aryna Sabalenka remporte la place de la 30e finale aux dépens de la joueuse de tennis Ana Konjuh

30/05/2021

Aryna Sabalenka, biélorusse, numéro 4 de la WTA et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en remportant la soixante-quatrième de finale de Roland-Garros en une heure et vingt et une minutes par 6-4 et 6-3 à Ana Konjuh, joueuse de tennis croate, numéro 144 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

La joueuse croate a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, tandis que Sabalenka, quant à elle, l’a fait 6 fois. De même, dans le premier service, la Biélorusse avait 58% d’efficacité, 7 doubles fautes et 53% des points de service, tandis que son adversaire avait 65% de premier service et 7 doubles fautes, réussissant à gagner 46% des points au service.

Le prochain match correspond au trentième de finale du championnat et dans celui-ci le biélorusse et le vainqueur du match entre les français s’affronteront Diane parade et le joueur de tennis biélorusse Aliaksandra Sasnovitch.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les joueurs invités.