As I Lay Dying annonce une tournée européenne printemps 2022 avec Dying Fetus et Emmure

métallurgistes de San Diego COMME J’ÉTAIS MOURANT ont annoncé la “Deux décennies de destruction” Tournée européenne 2022. Le trek de 29 dates débutera à Sarrebruck, en Allemagne, le 19 mars et fera des arrêts en France, en Suède et en Italie avant de retourner en Allemagne pour le Impérion festivals. Rejoindre le groupe sur la tournée sera UN FÉTUS MOURANT et EMMURE, avec des dates sélectionnées, y compris DIGNE D’UN ROI.

COMME J’ÉTAIS MOURANT chanteur Tim Lambesis a déclaré: “Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir la chance de repartir en tournée et pour l’énorme soutien que nous avons eu sur le ‘Formé par le feu’ cycle de tournée jusqu’à présent.

“Quand j’ai commencé COMME J’ÉTAIS MOURANT, je n’aurais jamais imaginé que nous aurions la chance de parcourir le monde comme nous l’avons fait, et maintenant nous retournerons dans des endroits qui nous semblent parfois être une deuxième maison.

“Le groupe a été une partie si importante de ma vie personnellement, il est donc très significatif de voir notre musique se connecter également avec tant d’autres personnes.”

Guitariste ajouté Phil Sgrosso: “C’est une étape importante pour le groupe d’atteindre la barre des 20 ans, quelque chose qui n’aurait pas pu être fait sans le soutien et les encouragements de nos fans.

“Nous pensons qu’il est de notre responsabilité envers eux de continuer à nous efforcer de fournir une meilleure musique et un meilleur spectacle en direct. C’est pourquoi nous cherchons à aller plus loin que jamais avec notre production scénique ainsi qu’à organiser une setlist en direct qui couvrira et soulignera les moments phares de la carrière du groupe.

“Nous sommes ravis de retourner sur scène pour célébrer cette occasion monumentale et espérons voir de nombreux visages familiers dans la foule. Un grand merci à Impericon de nous avoir comme tête d’affiche du festival cette année ainsi que UN FÉTUS MOURANT et EMMURE pour nous avoir rejoints en randonnée.”

COMME J’ÉTAIS MOURANT‘s “Deux décennies de destruction” Dates de la tournée européenne 2022 avec UN FÉTUS MOURANT et EMMURE:

19 mars – DE Sarrebruck – E-Werk



20 mars – FR Paris Elysée – Montmartre



22 mars – FR Toulouse – Le Bikini



23 mars – EP Barcelone – Raz/ zmatazz 1



24 mars – EP Madrid – La Rivera



25 mars – PT Lisbonne – Sala Tejo



26 mars – SP Bilbao – Santana27



28 mars – FR Lyon – Transbordeur



29 mars – DE Würzburg – Posthalle



30 mars – Pays-Bas Tilburg – 0 1 3



01 avril – DK Copenhague – Vega



02 avril – SE Göteborg – Trädgårn



03 avril – NON Oslo – Rockefeller



04 avril – Sud-Est de Stockholm – Fållan



06 avril – FI Tampere – Pakkahuone



08 avril – FI Helsinki – House Of Couture



09 avril – EE Tallinn – Helitehas



10 avril – LA Riga – Palladium



12 avril – PL Varsovie – Progresja



13 avril – CZ Prague – Roum Karlin



14 avril – HU /Budapest – Barba Negra



15 avril – SK Bratislava – Galerie Rafinery



16 avril – AT Vienne – Festival Arena Impericon **



17 avril – CH Zürich – X-tra Impericon Festival **



19 avril – IT Milan – Alcatraz **



20 avril – IT Rome – Orion **



22 avril – DE Munich – Festival Zenith Impericon **



23 avril – DE Leipzig – Festival Messe Impericon **



24 avril – DE Oberhausen – Turbinenhalle Impericon Festival **

** Avec DIGNE D’UN ROI (Non UN FÉTUS MOURANT)

À la fin du mois dernier, le guitariste Nick Hipa a confirmé son départ de COMME J’ÉTAIS MOURANT, expliquant qu’il ne peut plus justifier de faire partie “d’une poursuite superficielle” de “l’histoire et du sens” sur lesquels reposait la réunion du groupe en 2018.

Même si Hipala sortie de ‘s était à l’origine rumeur en août 2020, ni lui ni ses camarades de groupe n’avaient publiquement parlé de la scission jusqu’à ce qu’il prenne son parti Instagram le 31 août pour écrire : « À ce stade cependant, cela fait bien plus d’un an que je me suis éloigné de [AS I LAY DYING] sur le plan personnel et professionnel. Pendant ce temps, ils n’ont donné aux fans que des messages de marchandisage et des annonces de spectacles. Ce genre d’activité met en lumière et renforce nos différences.

“Respectueusement, je suis parti parce que l’histoire et le sens sur lesquels nous avons construit notre réunion se sont considérablement détériorés au fil du temps. Ce qui persiste principalement est une poursuite superficielle que je ne peux pas justifier de soutenir ou de faire partie. Ce n’est pas un acte d’accusation contre quiconque choisit de rester ou d’être impliqué . Il y a un bien énorme qui peut être accompli en se concentrant singulièrement sur le pouvoir de la musique. Cependant, à ma mémoire et à mon expérience récente, cela se fait au prix de la tolérance d’un comportement qui parfois maltraite, manque de respect et blesse les autres. Je n’ai pas c’est en moi de marcher à nouveau sur cette route.

“Le talent et l’ambition inébranlable du groupe sont indéniables. Ils continueront à sortir de la musique à succès et à faire de bonnes affaires. Sur le plan humain, j’espère que tout le reste ira bien pour eux.”

Lambèse a été condamné en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre pour compte contre son ex-femme.

En mai 2014, Lambèse a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir payé 1 000 $ à un policier de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été libéré d’un centre de détention en Californie et a été transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, COMME J’ÉTAIS MOURANT a joué son premier spectacle avec Lambèse en cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambèse a également reconnu ses crimes dans de longues excuses sur le groupe Facebook page après sa libération.

En septembre 2019, COMME J’ÉTAIS MOURANT a sorti son septième album complet, “Formé par le feu”, passant par Explosion nucléaire.

Le retour de COMME J’ÉTAIS MOURANT soulevé quelques questions, d’autant plus que Hipa a catégoriquement dénoncé le leader déshonoré du groupe comme un « narcissique sociopathe ayant un besoin certain de rééducation » dans un article publié sur les réseaux sociaux en 2014.