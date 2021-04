As I Lay Dying, Phil Sgrosso, lance un projet solo Apathian

San Diego peut ajouter un nouveau joueur aux rangs du metal progressif moderne avec la sortie de APATHIENpremier single de « Micro ». L’idée originale d’un guitariste aux multiples facettes Phil Sgrosso de Tandis que je mourrais et SAOSIN, APATHIEN est un projet solo publié indépendamment, créé lors du verrouillage du COVID-19, qui a également contesté Philprocessus créatif en expérimentant un son instrumental façonné par la gamme élargie de la guitare à huit cordes. Le produit est encapsulé dans « Micro » et visualisé par le voyage de science-fiction créé par Monte Legaspi.

Sgrosso commentaires: «J’étais à un point bas de la créativité lorsque COVID-19 a frappé début 2020. J’étais sur la route depuis six mois avec un minimum de pauses entre les deux, donc je me sentais assez épuisé. J’étais un peu excité que les choses ralentissent lorsque les verrouillages ont commencé à se produire, mais cela n’a pas vraiment fonctionné de cette façon car je suis devenu plus anxieux d’être limité par un manque de voyage et de stimulation par les émissions. APATHIEN projet parallèle et rédaction «Micro» m’a sorti de mon accalmie créative en développant une nouvelle enthousiasme pour créer quelque chose de différent de tout ce que j’avais jamais fait auparavant. La limitation d’être seulement instrumental m’a poussé à essayer de faire tout ce que je pouvais pour garder l’attention de l’auditeur tout au long de la course tout en maintenant l’énergie qui progresse naturellement jusqu’à la toute fin. J’ai l’impression qu’écrire «Micro» avec une huit cordes a créé beaucoup plus d’opportunités avec la plage d’accord étendue, j’ai eu à nouveau cette sensation de lourdeur excitée. Cela a été une expérience très enrichissante pour moi, surtout pendant une période aussi incertaine. «

Il poursuit: «C’était la première fois que je travaillais avec Monte Legaspi sur un clip vidéo et j’ai été bouleversé par ses efforts et son exécution. Je voulais que la vidéo soit 100% concept et raconter une histoire plus enracinée dans la science-fiction dystopique, c’était une sorte de vision que j’avais en écrivant la musique. À partir de là, Monte a pu créer quelque chose qui fonctionnait de manière cohérente avec l’attitude et l’énergie de la musique. Il a de loin dépassé mes attentes pour ce qui est possible avec les effets visuels. «

« Micro » a été produit, conçu, composé, programmé par Sgrosso. Pour le mixage de la chanson, Phil enrôlé Joseph McQueen à Sparrow Sound LA qui a travaillé avec le Tandis que je mourrais équipe depuis quelques années. Le single a été maîtrisé par Mike Kalajian à Maîtrise des planètes voyous. L’œuvre d’art du single a été créée par un collègue de longue date Corey Meyers.

Sgrosso est un auteur-compositeur, musicien et interprète ayant des intérêts supplémentaires dans la production, l’ingénierie, la composition et la gestion. Il a commencé sa carrière musicale professionnelle en 2003 lorsqu’il a rejoint Tandis que je mourrais. Depuis qu’il est devenu membre, il a été le principal auteur-compositeur musical et a enregistré la majorité de toute la production de guitare pour leurs albums.

En 2007, Tandis que je mourrais a été nominé pour un Grammy avec sa chanson « Il ne restait rien » et a vendu collectivement plus d’un million d’albums dans le monde. Sur le Grabuge festival en 2012, Phil rempli pour NŒUD COULANT tandis que l’un de leurs guitaristes se remettait d’une blessure. Il a également été le principal auteur-compositeur et interprète avec WOVENWAR de 2013 à 2016.

De 2016 à nos jours, il se produit en live avec SAOSIN – en tournée internationale avec le groupe. Plus tard cette année a vu la sortie de son premier album avec MAUX DE TÊTE DE POISON, un projet parallèle qu’il a co-écrit, a co-interprété des guitares et des voix, enregistré de la basse et assuré des tâches de production / ingénieur. En 2016, il a également remplacé le groupe power-violence CLOUS à l’appui de leur album « Vous ne serez jamais l’un des nôtres ».

Depuis 2017, il dirige un artiste metal doom industriel de San Diego. AUTEUR & PUNISHER. Avec la sortie 2019 de Tandis que je mourraisle dernier album de « Façonné par le feu », Phil passe actuellement la plupart de son temps à se concentrer sur AILD avec quelques nouveaux projets musicaux en préparation.



