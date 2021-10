AS Roma : nouvelle saison, mêmes combats

Nouveau propriétaire, nouveaux joueurs, nouveau manager, nouvelle mentalité et espoir renouvelé, associés à un bon début de saison. Les fans de la Roma avaient toutes les raisons d’être optimistes pour la saison à venir. Un début de campagne difficile et une humiliation en Europe plus tard, la lune de miel de José Mourinho semble terminée. Les Giallorossis sont de retour à eux-mêmes, pour le pire.

Même vieille saison pour Rome

Formulaire d’équipe

Trois matchs après le début de la saison, Roma semblait être de vrais prétendants au Scudetto, ou du moins aux quatre premiers. Six matchs plus tard, dont trois défaites, les hommes de Mourinho comptent déjà neuf points de retard sur l’AC Milan, premier.

Une victoire très difficile en bas de la ligue Cagliari les maintient dans la course pour le football de la Ligue des champions jusqu’à présent, mais ce genre de performance contre l’équipe actuelle la plus faible de Serie A n’est pas bon signe. Un petit point positif est que, contrairement à la saison dernière, la Roma n’a pas semblé complètement surpassée par d’autres équipes de haut niveau comme la Lazio, la Juventus et Napoli. Cependant, ils sortent toujours de ces matchs avec un point sur neuf possibles (un match nul et deux défaites étroites). Cette équipe a désespérément besoin de trouver un moyen de surmonter sa bosse contre les six premiers de la Serie A.

Après un début électrique dans sa carrière rom, Tammy Abraham n’a pas eu d’impact lors de ses cinq dernières apparitions (même s’il faut dire que l’Anglais a été extrêmement malchanceux, touchant déjà six fois les boiseries). Lorenzo Pellegrini est actuellement dans la forme de sa vie, mais cela ne s’est pas traduit par ses coéquipiers, et le capitaine a montré des signes de ralentissement. Henrikh Mkhitaryan est la moitié du joueur qu’il était l’an dernier. Nicolo Zaniolo a naturellement du mal à revenir à son meilleur niveau après deux blessures dévastatrices qui l’ont empêché de jouer pendant environ un an. Lorsque les joueurs clés sous-performent, toute l’équipe sous-performe.

Moral de l’équipe

Jose Mourinho est déjà de retour à ses singeries à la Mourinho, se brouillant avec la moitié de l’équipe à son arrivée. Lors de son premier mois de retour en Italie, il a exclu huit joueurs de l’équipe première. Maintenant, après une défaite 6-1 en UEFA Conference League aux mains du club norvégien FK Bodo/Glimt, le Special One a publiquement blâmé les joueurs de banc Marash Kumbulla, Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Borja Mayoral et Amadou Diawara, tandis que prétendant en même temps s’en prendre à lui-même.

Il a laissé entendre lors de la conférence de presse suivante que parmi les 11 de départ, beaucoup n’étaient pas aux normes de la Serie A. Depuis lors, ces joueurs ont été envoyés à la tribune pour des matchs, n’apparaissant même pas sur le banc, à l’exception de Kumbula qui a fait une apparition dans le temps additionnel contre Cagliari.

Ce n’est pas la première fois que Mourinho utilise un bouc émissaire. Les fans de United se souviendront de la saga Luke Shaw. Cela crée un environnement toxique dans l’équipe entre les joueurs et le manager, et une division entre les joueurs eux-mêmes.

Où les Roms peuvent aller d’ici

Les Roms doivent faire un pas dans la fenêtre de transfert de janvier. Un arrière droit de la première équipe et un défenseur central expérimenté seraient utiles, mais plus que tout, un vrai numéro six est nécessaire. Le double pivot de Jordan Veretout et Bryan Cristante manque de capacités défensives et est responsable de trop de buts cette saison. Par exemple, le positionnement de Cristante est en partie responsable des deuxième et troisième buts de la défaite à l’extérieur à Hella Verona. Terminer la signature du milieu de terrain éprouvé Denis Zakaria pourrait être la clé.

Cette équipe a du potentiel et les propriétaires ont clairement indiqué qu’ils avaient besoin de trois ans pour ramener le succès à Rome. La première année, des aperçus de ce qui pourrait devenir sont déjà visibles. Il est crucial que la Roma en profite au maximum, dès cette saison.

