As tu entendu? Ces véritables écouteurs sans fil sont à 31% de moins que Cyber ​​Monday.

Les offres de casques Cyber ​​Monday sont déjà très bonnes, offrant des remises importantes sur de véritables écouteurs sans fil, des casques de jeu, etc. Peu importe le type que vous recherchez, vous êtes presque assuré de le trouver en vente pour Cyber ​​Monday. Toute personne intéressée par de véritables écouteurs sans fil constatera que les Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro sont actuellement à plus de 30 %, ce qui vous permet d’économiser 40 $.

Habituellement au prix de 130 $, vous pouvez obtenir le Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro pour seulement 90 $ cette saison de magasinage des fêtes. D’autres vrais écouteurs sans fil comme le Samsung Galaxy Buds 2 ou le OnePlus Buds Pro coûtent toujours bien plus de 100 $ même après les remises, c’est donc une très bonne affaire pour une excellente poire d’écouteurs.

Économisez 40 $ sur ces véritables écouteurs sans fil

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro | 40 $ de rabais



Pour la qualité des écouteurs que vous obtenez, il est difficile de battre ce prix. Ils sont dotés de la technologie de pilote PureNote, d’une suppression active du bruit ciblée, et vous pouvez obtenir jusqu’à 26 heures de temps de lecture, avec 7 heures sur les écouteurs à partir d’une seule charge et 3 charges ultérieures à partir de l’étui de charge.

90 $ sur Amazon

Dans notre revue, nous avons dit: « Le Soundcore Liberty Air 2 Pro s’intègre parfaitement dans le niveau de prix de plus en plus compétitif de 100 $ à 150 $ des écouteurs sans fil ANC. Avec un son amusant et dynamique et une meilleure suppression du bruit que ce que j’ai entendu d’une paire de TWE à ce prix, ces écouteurs sans fil sont un achat incontournable, à moins que vous ne détestiez le look des AirPod ou que vous en ayez besoin pour vous entraîner.

Anker n’est peut-être pas aussi connu que d’autres sociétés du secteur si vous n’êtes pas familier avec les écouteurs sans fil, mais ils ont fait leurs preuves à maintes reprises. Saisir le Soundcore Liberty Air 2 Pro pour 40 $ de réduction est pratiquement comme une bonne affaire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.