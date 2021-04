Asa Hutchinson double les mutilations génitales de mineurs sous le couvert d’un “ gouvernement limité ” ⋆ .

La semaine dernière, l’Amérique a vu un gouverneur républicain invoquer les noms de Ronald Reagan et William F. Buckley pour qualifier sa position en faveur des mutilations génitales pour mineurs. Le gouverneur Asa Hutchinson de l’Arkansas a été pilonné de questions par l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, doublant après avoir opposé son veto à une mesure qui a ensuite été annulée par la législature de l’État. Hutchinson a fait une grande partie de la même chose dans sa discussion avec Jake Tapper de CNN sur «l’état de l’Union» ce dimanche.

«Allons-nous être un parti restreint qui s’exprime [sic] de manière intolérante, ou allons-nous être un parti à large assise qui fait preuve de principes conservateurs mais aussi de compassion dans le traitement des problèmes auxquels les parents sont confrontés, auxquels les individus sont confrontés? Dit Hutchinson. «Je dois rappeler à mes merveilleux collègues républicains que nous sommes le parti de Ronald Reagan qui croit au rôle d’un gouvernement limité.»

Spencer Klavan a synthétisé la partie clé de la débâcle Hutchinson dans The Daily Wire. «Nous voulons aussi [our government] être justes, ou bien ce ne sont pas du tout des gouvernements. Nous voulons que nos dirigeants soient retenus et humbles, non stérilisés et incapables », a écrit Klavan. «Nous voulons que nos pouvoirs fédéraux soient sanctionnés, pas inexistants.»

Pourquoi nous avons besoin de la liberté ordonnée

Peut-être que le gouverneur de l’Arkansas serait plus apte à rejoindre le Parti libertarien, où il y a une croyance durable que le gouvernement n’a aucun rôle pour assurer la persistance des vertus – et que la liberté ultime produit la prospérité. Mais pour ceux qui croient en même temps que le gouvernement ne devrait pas empiéter sur nos droits négatifs et que la vertu dépend d’une civilisation pleinement opérationnelle, nous comptons sur la liberté ordonnée.

Nous ne comptons pas sur les excuses en faveur de la violation des droits de l’homme afin de rester sur la voie des aphorismes sur le gouvernement limité. Le gouvernement doit être limité, mais il doit aussi être fonctionnel et servir l’objectif de faciliter une société moralement juste.

«Le rôle historique que nous avons joué est une voix pour un gouvernement plus petit, pas un gouvernement plus grand, pas des solutions gouvernementales, mais des solutions de libre entreprise», a déclaré Hutchinson. «Bien que je sois également un conservateur social, je pense que nous devons trouver un équilibre entre cela et la question importante [of] si c’est un combat que le gouvernement doit s’engager ou est-ce un rôle de l’église? »

Quel genre de «solutions de libre entreprise» empêcherait exactement les prestataires de fournir des bloqueurs de puberté et de couper les parties génitales d’un mineur? La mesure de l’Arkansas, la Save Adolescents From Experimentation Act, prend des mesures directes contre la sphère privée en effectuant une telle activité.

Si Hutchinson était profondément attaché à cette question ou s’il se souciait des jeunes de cette nation qui luttent contre la dysphorie de genre ou de ceux qui pourraient être influencés par des forces extérieures pour recevoir un traitement controversé, il aurait sans doute soutenu la mesure. Il ne l’a pas fait et cela s’est montré.

La référence à savoir si c’est un «gouvernement de combat» devrait être impliqué, ou si cela devrait appartenir à «l’église» est également étrange. De toute évidence, il s’agit d’une lutte dans laquelle le gouvernement devrait s’engager, de la même manière que le gouvernement s’implique dans la consommation d’alcool ou de relations sexuelles chez les mineurs. Le fait est que les législateurs ne sont pas élus pour siéger dans leurs bureaux jusqu’à la fin des temps et chanter les louanges d’un «gouvernement limité» afin que rien ne puisse jamais être accompli au nom de leurs électeurs.

«C’est une position conservatrice de dire que ce n’est pas le rôle du gouvernement», a déclaré Hutchinson à Tapper, faisant référence au droit de veto sur le projet de loi. «Il est compatissant de dire que nous nous soucions de tous nos jeunes, qu’ils soient trans-jeunes ou non. Nous nous soucions d’eux et c’est le message de compassion et de conservatisme que nous devons avoir en tant que parti.

Le gouverneur prétend que son veto sur le projet de loi témoigne de «compassion et conservatisme», mais on ne sait même pas ce qu’il entend par là. Permettre aux médecins d’adopter de telles procédures anti-scientifiques sur des mineurs n’est pas du conservatisme. Et est-il compatissant aux intérêts des familles, et à tous les habitants de ce pays, de permettre à une maladie mentale de faire place à des mineurs qui sont maltraités dans le secteur privé?

Les parents ont besoin d’un soutien juridique

Peut-être que tout cet argument serait différent si ce projet de loi concernait les adultes qui souhaitent recevoir des traitements. Il y a un bon argument en faveur d’un gouvernement permettant à un adulte consentant de 18 ans ou plus de choisir ce qu’il fait à son propre corps. Mais quand on parle de la jeunesse américaine, il n’y a aucune marge de manœuvre. Hormis le fait que les enfants ne sont pas suffisamment développés pour prendre une décision aussi conséquente, il y a eu des cas où les parents ont été en désaccord sur les étapes de développement appropriées à prendre, opposant les enfants à leurs tuteurs.

Prenons le cas de James Younger, neuf ans, dont les parents ont deux visions différentes de son sexe. Le père pense que le garçon est un garçon, mais la mère, le Dr Anne Georgulas, affirme que James veut être une fille. En août 2020, un juge du Texas a donné raison à la mère d’accorder au garçon une «transition de genre». Pendant ce temps, James continue d’exprimer son intérêt pour les activités masculines – comme jouer au flag-football il y a quelques jours. Indépendamment des subtilités de cette étude de cas, le fait est que deux parents idéologiquement dissidents ont deux visions différentes pour leur enfant.

Un «gouvernement limité» ne résoudra pas simplement ces différends. Une législation est nécessaire pour interdire aux médecins d’administrer des traitements et de s’impliquer dans des conflits anti-scientifiques qui abusent inévitablement des enfants avant qu’ils n’aient le temps de prendre des décisions déterminées et prudentes.

Si Hutchinson veut être présenté sur CNN comme un conservateur en quelque sorte plus «légitime», plus de pouvoir pour lui. Il y a toujours de la place pour les républicains d’être des bouffons de cour dans le royaume du politiquement correct de gauche. Kristi Noem le sait bien. Il ne doit pas s’attendre à être accueilli de nouveau par de vrais conservateurs à bras ouverts.