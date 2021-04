Asa Hutchinson est dysphorique (confuse) ⋆ 10z virale

[[File:Transgender Communist Red.png|Transgender_Communist_Red]]

Si le genre est si “ fluide ”, pourquoi y a-t-il une telle pression pour changer définitivement celui avec lequel un enfant est né?

Asa Hutchinson, (R-Ark) a opposé son veto à un projet de loi simple et direct qui interdit aux enfants d’administrer des médicaments expérimentaux bloquant la puberté et une intervention chirurgicale aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient plus de 18 ans et qu’ils soient en mesure de décider par eux-mêmes.

Dieu merci, la législature de l’Arkansas a annulé son veto. Ce n’est pas sorcier mais voila, c’était trop difficile pour Asa Hutchinson.

Tucker Carlson a fait un travail magistral en attrapant le gouvernement dans un mensonge sur ce qui le persuadait ou qui le persuadait que la protection des mineurs était en quelque sorte «trop de gouvernement». Mais pourquoi le gouverneur et les autres sont-ils si confus?

Pourquoi ne voient-ils pas que lorsque vous apprenez à de jeunes enfants qu ‘«il n’y a ni garçons ni filles», vous obtiendrez une explosion d’enfants souffrant de dysphorie de genre? Pour faire bonne mesure, la gauche communiste acclame la minorité croissante de transgenres et en fait des victimes qui souffrent depuis longtemps. Cela ne compte même pas “Drag Queen Story Hour” qui, une fois de plus, s’adresse aux jeunes enfants.

Quand j’étais à l’école de travail social, on ne nous a pas appris à participer à la psychose d’un client. S’il pensait pouvoir voler, nous ne l’avons pas poussé hors d’un pont.

Quiconque a dit que le gouvernement vous cassait la jambe et vous tendait une béquille n’a jamais vu ces gens. Ils vous cassent la jambe, puis expulsent l’autre sous vous. Après cela, ils vous obligent à prendre des médicaments qui changent la vie pour vous assurer que vous ne marcherez plus jamais. (Des passeports de vaccins, quelqu’un?)

En réponse à l’excuse fragile de Hutchinson: «un gouvernement limité expliquant pourquoi il a opposé son veto au projet de loi, il y a moins de rôles pour le gouvernement que ce que les communistes / gauchistes demandent sans cesse, mais protéger les enfants des adultes abusifs, qu’ils soient médecins ou parents, est certainement légitime.

Ces maudits gauchistes et communistes. Ils semblent toujours avoir des choses

bass-ackwards », comme disait mon cher vieux papa.

Mais c’est pire. La chose la plus évidente est exactement ce que trop de gens ont peur de dire: ça. est. intention. Ils veulent créer autant de dysphorie de genre que possible.

Mais pourquoi?

Avez-vous remarqué qu’ils ont mené une attaque culturelle contre la masculinité?

Mais pourquoi?

Les hommes sont naturellement les protecteurs. Ils apprennent à leurs enfants à être indépendants, persistants, durs, autonomes, productifs, à apprendre de leurs erreurs, à se défendre et à défendre leur famille et à être leur propre personne.

Est-ce une coïncidence et involontaire que les mêmes personnes ont travaillé pour supprimer tous les autres défenses et protections?

Premièrement, ils vous disent que vous n’avez pas besoin d’une arme à feu, que vous avez des flics. Ensuite, ils vous disent que vous n’avez pas non plus besoin de flics.

Pourquoi la gauche communiste essaie-t-elle de vous laisser sans défense, confus et effrayé? Que veulent-ils faire pour vous et pour le pays auquel ils craignent que vous vous opposiez?

Écris moi. Dites-moi où je me trompe.

Je peux le prendre. J’avais un papa.