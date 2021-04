Asa Hutchinson veto le projet de loi transgenre ⋆ 10z viral

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, prend la parole lors d’une conférence de presse à Washington, DC, le 21 décembre 2012. (Joshua Roberts / .)

La gouverneure de l’Arkansas, Asa Hutchinson, républicaine, a opposé son veto à un projet de loi interdisant aux médecins de pratiquer une chirurgie de transition entre les sexes ou d’offrir des bloqueurs de la puberté ou des hormones sexuelles croisées aux mineurs.

Le projet de loi « ferait de l’État l’oracle définitif des soins médicaux, dominant les parents, les patients et les experts en soins de santé », a déclaré Hutchinson aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi. «Alors que, dans certains cas, l’État doit agir pour protéger la vie, il ne doit pas prétendre sauter au milieu de toutes les questions médicales, humaines et éthiques. Ce serait, et est, une vaste portée gouvernementale. »

Regardez l’annonce du gouverneur de l’AR Hutchinson: pic.twitter.com/pcMY87stVu – Le recomptage (@therecount) 5 avril 2021

Hutchinson a ajouté: «Le gouvernement selon une philosophie conservatrice devrait être retenu… C’est un exemple où la retenue vaut mieux que des actions trop larges qui interfèrent avec des relations importantes dans notre société.»

Hutchinson a reconnu que l’Assemblée générale de l’Arkansas, la législature de l’État, pouvait annuler son veto par un vote à la majorité simple. En vertu du projet de loi, les professionnels de la santé qui offrent des services de transition entre les sexes risqueraient de perdre leur licence médicale.

Si l’Assemblée générale annule le veto de Hutchinson, l’Arkansas serait le premier État à interdire les services de transition entre les sexes aux résidents de moins de 18 ans. D’autres États envisagent une législation similaire, y compris le Tennessee, qui envisage d’interdire la plupart des services de transition entre les sexes aux mineurs à moins qu’ils n’aient le consentement de trois médecins.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.