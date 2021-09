Asaduddin Owaisi condamné pour “vicie l’harmonie communautaire”, remarques indécentes contre PM Modi, CM Adityanath

in

Owaisi avait allégué lors de son rassemblement qu’il y avait eu des efforts pour transformer l’Inde en un « hindou Rashtra » depuis que Modi est arrivé au pouvoir il y a sept ans.

La police de l’Uttar Pradesh a déposé un FIR contre le chef de l’AIMIM Asaduddin Owaisi pour avoir prétendument tenté de vicier l’harmonie communautaire, violé les normes de Covid et tenu des propos indécents contre le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef Yogi Adityanath. Le FIR a été enregistré au poste de police de la ville de Barabanki après le rassemblement de son parti, a indiqué la police. Owaisi était en voyage de trois jours dans l’Uttar Pradesh, où son parti envisage de disputer 100 sièges lors des prochains scrutins de l’Assemblée.

Le surintendant de la police, Barabanki, Yamuna Prasad a déclaré que la police avait giflé les sections 153A de l’IPC (favorisant l’inimitié pour la religion, la race, etc.), 188 (ignorant l’ordre d’un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager la maladie dangereux pour la vie), 270 (acte malin susceptible de propager l’infection d’une maladie) et la loi sur l’épidémie à son encontre.

Décrivant les infractions, Prasad a déclaré qu’Owaisi avait violé les directives de Covid en ne portant pas de masque et en maintenant une distance sociale. Owaisi s’est adressé à un grand rassemblement lors de son rassemblement Katra Chandana.

Prasad a informé qu’Owaisi a affirmé que la mosquée centenaire Ram Sanehi Ghat avait été rasée par l’administration et que ses débris avaient également été enlevés, ce qui était contraire aux faits, et sa déclaration pourrait vicier l’harmonie communautaire. L’ancienne mosquée d’Owaisi était située à côté des locaux du tehsil et en face de la résidence du SDM. Il a été démoli le 17 mai sur ordre d’un tribunal SDM de Barabanki, jugeant la structure illégale.

Barabanki SP a déclaré qu’Owaisi avait également fait des remarques indécentes et sans fondement contre le Premier ministre et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh.

Il a également soulevé la question de la loi contre le triple talaq et a mentionné le sort des femmes hindoues, a rapporté PTI. « Les dirigeants du BJP parlent d'injustice contre les femmes musulmanes soumises au talaq mais restent muets sur la question du sort des femmes hindoues rejetées par leurs hommes… Ma bhabhi (l'épouse du Premier ministre Modi) reste seule au Gujarat mais personne n'a de réponse pour elle » a déclaré Owaisi en prenant un empannage indirect contre PM Modi.

