Une demande de congé d’un ingénieur du Madhya Pradesh, dans laquelle il a demandé des congés du dimanche pour mendier l’aumône et parler de souvenirs de sa vie passée, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre étrange à son chef du Susner Janpad Panchayat dans la région d’Agar-Malwa, l’ingénieur adjoint Rajkumar Yadav explique comment il s’est récemment souvenu de sa vie passée et a voulu faire du porte-à-porte mendier le dimanche pour enlever son ego.

« Dans ma naissance précédente (période du Mahabharata), le chef actuel de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, était le prince Pandava Nakul et aussi mon ami proche. Au cours de la même période, l’actuel chef du RSS, Mohan Bhagwat, était Shakuni (l’oncle maternel rusé des Kauravas) », a écrit Yadav dans la lettre.

Le sous-ingénieur a écrit plus loin dans la lettre qu’après avoir pris conscience de sa naissance précédente, il veut découvrir sa vie et aussi faire une introspection, car l’âme est éternelle. « Pour cela, je veux suivre le chemin de la Bhagavad Gita. De plus, pour éliminer mon ego, chaque dimanche, je veux mendier du blé dans chaque maison, c’est pourquoi je demande qu’un jour de congé soit accordé le dimanche », a écrit l’ingénieur secondaire dans la lettre/demande de congé.

À Agar Malwa du Madhya Pradesh, un sous-ingénieur a écrit une demande de congé à son supérieur en disant qu’il s’était souvenu de sa vie passée et qu’il voulait faire la Bhagavad Gita paath pour en savoir plus sur sa vie et aussi demander l’aumône pour effacer l’ego tous les dimanches. pic.twitter.com/qOmMpyZB9j – ANI (@ANI) 11 octobre 2021

