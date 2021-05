Asaduddin Owaisi remet en question la “ stratégie du Centre pour traiter avec la Chine ” au milieu des informations faisant état d’une nouvelle confrontation dans la vallée de Galwan

Owaisi s’est demandé si le gouvernement avait même une stratégie pour traiter avec la Chine ou si les relations publiques et la propagande seraient la seule réponse. (PTI)

Au milieu des informations faisant état d’une confrontation mineure entre les troupes indiennes et chinoises dans la vallée de Galwan, une affirmation rejetée par l’armée indienne, le député d’Hyderabad Asaduddin Owaisi a critiqué le gouvernement Narendra Modi pour ne pas avoir dégagé l’air autour de l’impasse avec la Chine. Frappant le gouvernement, Owaisi a qualifié la situation au Ladakh toujours préoccupante. «Le PMO n’a pas officiellement informé la presse ni répondu aux questions du Parlement. Que veut-il cacher? Nous avons perdu 20 bravehearts à Galwan en juin dernier. La Chine nous refuse toujours l’accès à Depsang, Gogra, Hot Springs et Demchok », a-t-il déclaré dans l’un des nombreux tweets publiés aujourd’hui.

Asaduddin Owaisi a demandé si le Premier ministre se cachait toujours derrière l’excuse du «problème hérité». «Le PMO maintient-il toujours la fiction selon laquelle personne n’est entré en Inde? Quel est le plan pour inverser l’entrée au Ladakh? Le PM va-t-il continuer à rester assis, se cachant derrière l’excuse des «problèmes hérités» pour accepter le nouveau statu quo? » questionna-t-il.

Il a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir confié au pays les réalités du terrain. «Le PMO peut-il dire au pays quand le statu quo ante au Ladakh sera rétabli? Ou devrions-nous simplement accepter le fait accompli créé par la Chine? » questionna-t-il.

Owaisi s’est demandé si le gouvernement avait même une stratégie pour traiter avec la Chine ou si les relations publiques et la propagande allaient être la seule réponse.

Plus tôt la semaine dernière, le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déclaré que les relations entre l’Inde et la Chine se trouvaient à un carrefour. Il a mis la responsabilité de la Chine en disant que la direction des relations entre les deux pays dépend de l’adhésion du pays voisin à divers accords et du maintien de la paix et de la tranquillité le long de la frontière.

Les liens entre les deux pays ont été mis à rude épreuve à la suite de l’affrontement meurtrier dans la vallée de Galwan.

