Asana plonge après les gains. Qu’est-ce que cela signifie pour l’action ASAN ?

Cela a été une semaine difficile pour de nombreux secteurs, mais certaines actions étaient en difficulté avant même que les rapports sur la variante omicron ne commencent à rendre les investisseurs nerveux. En effet, une entreprise qui a affiché une croissance impressionnante du cours de ses actions tout au long de l’année a passé tout le mois de novembre à baisser régulièrement. Cette société est Asana (NYSE :ASAN), et aujourd’hui, l’action ASAN a encore plongé après avoir publié des résultats trimestriels.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec ASAN Stock

La semaine dernière, le contributeur d’InvestorPlace, Joel Baglole, a averti les investisseurs que cette semaine apporterait sept rapports sur les bénéfices à surveiller. Un nom sur cette liste était Asana.

Eh bien, chaque rapport sur les bénéfices a été publié et jusqu’à présent, l’action ASAN ne réagit pas bien. Les actions ont clôturé vendredi de plus de 25%.

La confiance des investisseurs dans les actions ASAN est clairement en baisse, et pour cause. Asana a vu sa part chuter de plus de 50 % au cours du mois dernier et jusqu’à présent, les signes n’indiquent pas un rebond immédiat. Cette image semble encore plus sombre si l’on considère le fait que les résultats de l’entreprise pour le troisième trimestre ont en fait dépassé les attentes. La société avait dit aux investisseurs de s’attendre à ce que les revenus se situent entre 93 et ​​94 millions de dollars, mais le chiffre pour le trimestre était de 100,3 millions de dollars. Même après que la société a augmenté ses prévisions pour l’exercice 2022, les actions de l’ASAN ont continué de chuter.

Pourquoi est-ce important

Les investisseurs se demandent probablement pourquoi les actions de l’ASAN chutent alors. Il semble que la préoccupation soit le potentiel de ralentissement de la croissance des revenus au cours des prochains trimestres.

L’action ASAN a également mal réagi à la reconduction du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à la mi-novembre, victime du piège de la hausse des rendements du Trésor.

Cela nous amène aux autres raisons du récent plongeon de l’action ASAN. La propagation de la variante omicron a causé des problèmes au secteur technologique dans son ensemble, tout comme le rapport sur l’emploi terne de ce matin. Nous avons vu le secteur de la technologie faire des mouvements brusques aujourd’hui, ce qui indique que les investisseurs, tant institutionnels qu’individuels, se retirent.

Ce que cela veut dire

Le secteur technologique va rebondir, mais il n’y a aucune raison immédiate de croire que l’action ASAN se révélera si dynamique. Les investisseurs s’en détournent après une année d’hyper croissance, suggérant qu’ils reconnaissent maintenant que la société a été surévaluée et surestimée.

Malgré une année de résultats positifs, l’incertitude continue de planer sur Asana. Une chose qui a stimulé l’entreprise tout au long de la pandémie de Covid-19 a été l’utilité qu’elle a fournie aux entreprises opérant à distance. Alors que l’avenir du travail à distance est en jeu, il en va de même pour l’avenir du stock ASAN. Les investisseurs prennent des mesures pour s’en éloigner et personne ne parle d’acheter la baisse.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.