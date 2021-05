ASAP Rocky avoue que Rihanna est l’amour de sa vie

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de sortir avec RiRi, elle a répondu: “Beaucoup mieux. Beaucoup mieux quand tu en as une. Elle est probablement un million d’autres personnes. Je pense que quand tu le sais, tu le sais. C’est la seule “. Alors après cette révélation Cela ne devrait pas vous surprendre s’ils se fiancent bientôt.

Et il a même parlé de la possibilité d’être papa. Il a dit que Rihanna était ouverte à devenir mère et il a dit que si être père était dans son destin, ce le sera et il a assuré que ce serait incroyable. “Il ferait un père incroyable, remarquablement génial dans l’ensemble. J’aurais un enfant très volant. Très », a-t-il souligné.