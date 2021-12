Ascend Music Group est le meilleur endroit pour les artistes pour lancer leur carrière

L’industrie de la musique a traversé une mer de changements au cours de la dernière décennie.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Ascend Music Group.

Avec l’avènement des médias sociaux, de nombreux artistes en herbe se sont lancés dans cette industrie, mais seuls quelques-uns ont réussi à rester sous les feux de la rampe. Même dans cet espace saturé, la valeur d’un label musical en tant que rampe de lancement pour les artistes reste inchangée. L’exposition et les opportunités qu’un label peut offrir sont toujours sans précédent dans l’industrie. Ascend Music Group est un label émergent permettant aux artistes de démarrer leur carrière. Contrairement à d’autres labels de l’industrie, Ascend Music Group a privilégié la flexibilité, la commodité et la promotion de ses artistes pour faire passer leur croissance avant la marque. En savoir plus sur Ascend Music Group.

Depuis sa création il y a quelques mois, Ascend Music Group s’attache à se démarquer de ses concurrents. Le label a introduit un ensemble de politiques exclusives favorables aux artistes qui donnent à l’artiste une liberté totale de travailler sur plusieurs projets tout en continuant à collaborer avec Ascend Music Group. Le concept derrière le lancement du label de musique n’est pas seulement de créer des artistes qui feront la tendance, mais de créer des icônes culturelles qui influenceront la vie des générations futures.

La flexibilité est le critère clé des contrats d’Ascend Music Group. Le label permet aux artistes avec lesquels il collabore une flexibilité à long terme de limiter les droits d’auteur et les droits sur les produits dérivés. Cela signifie que l’artiste ne se sent jamais accablé par le contrat. Chaque étape n’est exécutée qu’après confirmation de l’artiste. Pour s’assurer que les artistes signés avec Ascend Music Group sont bien payés, la société offre une avance raisonnable et le reste à la signature du contrat ou comme décrit dans le contrat qui a été convenu.

Ascend Music Group garantit des sorties fréquentes et des tournées musicales pour garder ses artistes sous les feux de la rampe. Le label comprend les tenants et aboutissants de l’industrie et ce qu’il faut pour faire évoluer la carrière d’un musicien. Ascend Music Group finance des tournées musicales et s’occupe de tous les tracas de planification et de gestion afin que l’artiste n’ait qu’à se concentrer sur sa performance. Le label va encore plus loin en finançant des sessions en studio, des ingénieurs du son et d’autres activités de production supplémentaires pour construire la carrière de ses artistes. Il organise toutes les expositions médiatiques, y compris les séances photo et tout ce qui joue un rôle clé dans la construction de la marque de l’artiste.

Ascend Music Group est soucieux de l’image publique de ses artistes et fera un effort supplémentaire pour la protéger dans cette industrie concurrentielle. Il dispose d’un vaste réseau de canaux médiatiques sur diverses plateformes pour offrir une couverture complète des réalisations de l’artiste. En plus de cela, Ascend Music Group publie également des albums et des chansons physiquement et sur différentes plateformes de streaming musical pour s’assurer qu’ils atteignent le public cible. De la rédaction d’une biographie professionnelle à l’embauche d’un attaché de presse, Ascend Music Group ne ménage aucun effort pour ouvrir la voie à la célébrité pour les artistes avec lesquels il collabore.

Pour Ascend Music Group, il ne s’agit pas de faire découvrir la musique de l’artiste au public, car des plateformes comme Spotify et SoundCloud peuvent également le faire. Le label de musique se consacre à la construction de l’identité de ses artistes afin de définir leur personnalité pour le public. Actuellement, Ascend Music Group recherche de nouveaux talents uniques avec lesquels collaborer, car la musique originale mérite la meilleure rampe de lancement.