Ascendas Property Fund achève l’acquisition d’un immeuble de Rs 353 crore

De plus, une contrepartie différée est payable au vendeur pour la location supplémentaire dans les 12 mois suivant la date d’acquisition. (Image représentative)

Ascendas Property Fund Trustee Pte, le gestionnaire fiduciaire d’Ascendas India Trust (a-iTrust), a finalisé l’acquisition d’un immeuble IT SEZ multi-locataires de 0,62 million de pieds carrés, le bâtiment Q1, à Aurum Q Parc à Navi Mumbai, pour une contrepartie de `353 crore.

Plus de la moitié du bâtiment est loué à des sociétés multinationales telles que Hexaware Technologies et FirstRand Services Private. Selon Ascendas, la location du bâtiment est en cours et la dynamique de location à Navi Mumbai devrait reprendre d’ici 2022. De plus, une contrepartie différée est payable au vendeur pour la location supplémentaire dans les 12 mois suivant la date d’acquisition.

Le bâtiment Q1 est le premier des deux bâtiments couverts par le contrat d’achat à terme de mai 2018 pour le développement d’un campus de parc informatique de 1,4 million de pieds carrés à Aurum Q Parc.

Sanjeev Dasgupta, PDG du trustee-manager, a déclaré : « L’acquisition du bâtiment Q1 permettra à a-iTrust d’acquérir une présence opérationnelle dans le corridor informatique stratégique de Navi Mumbai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.