AscendEX annonce le lancement du programme d’extraction de liquidités KavaSwap

L’échange de crypto-monnaie AscendEX a annoncé le lancement du programme d’extraction de liquidité KavaSwap qui débutera aujourd’hui (1er novembre) à 13h UTC et se poursuivra jusqu’au 8 novembre à 12h.

Pendant cette durée, AscendEX avec des jetons KAVA pourra verrouiller leurs jetons KAVA pour obtenir des rendements élevés. Les utilisateurs pourront effectuer des dépôts pour le programme d’extraction de liquidités à l’aide de jetons KAVA ou USDX.

Les récompenses incluront les récompenses de base des jetons SWP ainsi que des jetons SWP supplémentaires de la même valeur.

Le programme KavaSwap Liquidity Mining offre aux utilisateurs d’AscendEX un moyen astucieux d’utiliser leurs jetons KAVA et USDX inactifs pour un revenu passif.

Début de l’achèvement du trading de jetons KAVA

Après la fin du programme d’extraction de liquidités le 8 novembre, AscendEX a l’intention de procéder à une cessation d’activité de KAVA à partir du 8 novembre de 00h00 UTC au 25 novembre à 00h00.

Les utilisateurs vérifiés d’AscendEX qui souhaitent participer à l’achèvement de l’échange seront en compétition pour partager une récompense de jeton SWP d’une valeur de 15 000 USDT.

Pour pouvoir partager la récompense, les participants doivent maintenir un volume total de transactions égal ou supérieur à 500 USDT.

AscendEX prend en charge l’écosystème DeFi

En lançant le programme Kava Liquidity Mining, AscendEX est sur la bonne voie car il continue de soutenir la croissance de l’écosystème DeFi.

KavaSwap est le premier hub DeFi cross-chain. Grâce à son produit Kava Lend, il permet aux utilisateurs de verrouiller leur crypto comme garantie et d’emprunter contre des récompenses et d’accéder également à une plus grande exposition au marché et à une plus grande liquidité.

Ce faisant, KavaSwap permet aux utilisateurs de gagner des intérêts pour fournir des liquidités aux pools miniers et de gagner également des récompenses pour les emprunts.

