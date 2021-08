ascension des robots | Place des investisseurs

Pendant 23 ans, c’était la même routine…

L’opérateur du poste de péage, Larry Collins, accueillait les conducteurs sur le pont Carquinez dans la région de la baie de San Fransico… peut-être rendait-il la monnaie pendant qu’il collectait le péage… peut-être offrait des directions… rincez et répétez.

En mars 2020, alors que les cas de Covid-19 explosaient, cette routine a pris fin.

Collins a reçu l’ordre de ne pas venir travailler le lendemain. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les postes de péage fermaient. Au lieu de cela, la technologie prenait le relais.

Dans ce cas, les balises FasTrak montées sur les pare-brise permettraient aux conducteurs de payer leurs factures automatiquement.

Et bien que notre société se batte pour retrouver un semblant de normalité aujourd’hui, le poste de péage de Larry a disparu pour toujours. En fait, les sept ponts appartenant à l’État de la Bay Area sont définitivement passés au péage entièrement électronique.

Il ne s’agissait pas d’un incident isolé de la pandémie accélérant le passage à une main-d’œuvre automatisée.

Au printemps dernier, nous avons rapporté comment le détaillant de vêtements Gap accélérait le déploiement de robots d’entrepôt pour assembler les commandes en ligne afin de réduire les contacts humains.

Le but? Pour plus que tripler le nombre de robots de prélèvement d’articles qu’elle utilise dans ses entrepôts. Chaque machine gère le travail généralement effectué par quatre personnes.

Ensuite, il y avait Tyson Foods.

Les infections à Covid-19 de plus de 17 300 travailleurs de la transformation de la viande et de la volaille dans 29 États différents ont entraîné un ralentissement de la chaîne d’approvisionnement l’année dernière. En réponse, Tyson a accéléré sa concentration sur les robots.

Voici comment le Wall Street Journal l’a décrit :

Une étude du McKinsey Global Institute, telle que rapportée par Bloomberg Quint, note que « COVID-19 pourrait accélérer une partie du déplacement qui devrait prendre 10 ans. »

*** Les machines remplaçant les emplois humains ne sont pas nouvelles – ce qui pourrait être nouveau, ce sont les moins d’emplois disponibles pour remplacer ceux que nous perdons

Certaines personnes entendent « les robots prennent nos emplois » et le rejettent.

La raison souvent invoquée est l’agriculture. dans les années 1800, environ 80 % de la main-d’œuvre américaine travaillait dans des fermes. Mais à mesure que les nouvelles technologies ont remplacé les ouvriers, ce pourcentage a chuté.

Et a-t-il détruit la main-d’œuvre?

Clairement non. Ces travailleurs ont trouvé un emploi alors que la révolution industrielle transformait notre économie. Pendant ce temps, les coûts de l’agriculture ont chuté à mesure que son efficacité augmentait. C’était une victoire nette pour tout le monde.

Certaines personnes pointent vers cela et disent : « Vous voyez ? Pas d’inquiétudes à avoir.”

Mais il y a une différence entre ce qui s’est passé alors et ce qui se passe maintenant.

Lorsque l’automatisation a remplacé la population active agricole, ces travailleurs ont pu se recycler et trouver un emploi dans d’autres secteurs. La différence aujourd’hui est qu’il y a peu de secteurs dans lesquels les travaux ne peuvent pas être automatisés ou effectués par des robots.

Des robots nettoient maintenant les sols des aéroports… « Sally », un robot de fabrication de salades a remplacé les employés des salles à manger des hôpitaux et des universités… des gardes de sécurité robotiques des centres commerciaux de patrouille Knightscope… les centres d’appels autrefois remplis d’humains utilisent maintenant des sociétés technologiques, LivePerson ou Watson Assist… les robots examinent maintenant les accords de prêt commercial… Les DJ AI peuvent jouer des chansons aussi bien que les DJ humains… et les services de transcription prennent le relais car les transcripteurs basés sur l’IA prennent le relais à une fraction du coût.

Maintenant, oui, ce sont plus des tâches banales et répétitives, mais cela change aussi. Bien que j’hésite à inclure celui-ci, les robots prennent même en charge certains travaux d’écriture.

Du Financial Times :

Des robots sont lâchés pour rédiger des rapports d’investissement pour Morningstar, la maison de recherche qui aide les investisseurs à choisir parmi des milliers de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse pour l’épargne et la retraite.

Voyez si vous pouvez faire la différence.

Vous trouverez ci-dessous quatre citations de Morningstar. Lesquelles sont écrites par des humains et lesquelles proviennent de rapports de recherche générés par ordinateur ?

4 — « Le processus d’investissement remarquable de T Rowe Price US Equity Research et sa solide équipe de gestion de portefeuille sous-tendent la notation quantitative Morningstar de l’or de cette classe d’actions.

Deux et quatre sont vos robots-auteurs.

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, la structure fiscale incite les entreprises à abandonner leurs employés au profit des robots.

Considérez qu’une entreprise qui paie 100 $ à un travailleur humain doit payer environ 30 $ en taxes associées. Mais une entreprise qui dépense 100 $ en équipement de remplacement robotique paie environ 3 $ en taxes.

Si vous êtes PDG, quelle option est la plus attrayante ?

***Mais disons que nous avons totalement tort et que les robots ne font qu’augmenter les travailleurs humains, menant à de nouveaux emplois

Il y a un argument pour cela. L’exemple classique est celui des distributeurs automatiques de billets (DAB).

Lorsque les guichets automatiques ont été introduits en 1969, la croyance populaire était que cela tuerait les emplois bancaires. Ce qui s’est réellement passé, c’est que la rentabilité des guichets automatiques a permis aux banques d’ouvrir beaucoup plus d’emplacements, ce qui a conduit à des emplois bancaires beaucoup plus importants.

Mais passons au point réel dans tout cela…

Si les robots remplacent les emplois humains, quel est le résultat final ?

Eh bien, une main-d’œuvre moins chère, ce qui signifie plus de bénéfices pour l’entreprise qui emploie les robots.

Si les robots ne font qu’augmenter le bassin de main-d’œuvre, permettant une plus grande productivité et/ou une expansion pour l’entreprise alors que les travailleurs humains assument de nouveaux rôles, quel est le résultat final ?

Plus de revenus/bénéfices pour l’entreprise bénéficiant de cette croissance inspirée des robots.

Quoi qu’il en soit, les entreprises qui investissent dans des technologies de nouvelle génération qui créent de nouvelles efficacités gagnent… et le feront avec moins d’employés par rapport aux bénéfices.

Nous avons déjà vu cela.

En 1964, l’entreprise la plus valorisée aux États-Unis était AT&T. Elle comptait 758 611 employés.

Aujourd’hui, Apple est l’entreprise la plus valorisée des États-Unis. Elle ne compte qu’environ 137 000 employés, soit seulement 18 % du montant d’AT&T.

De temps:

Bien que les grandes entreprises d’aujourd’hui gagnent des milliards de dollars, elles partagent ce revenu avec moins d’employés, et une plus grande partie de leurs bénéfices va aux actionnaires.

***Les lecteurs de Regular Digest sont bien conscients de cette dynamique – c’est quelque chose que nous appelons le Technochasm

C’est le terme inventé par notre spécialiste de la macro, Eric Fry, pour décrire la fracture nette et croissante des richesses dans notre monde.

Bien que le fondement de ce fossé des richesses soit complexe et multivarié, ces dernières années, le fossé s’est encore élargi grâce à une chose…

La technologie.

D’une part, les produits technologiques de pointe nous simplifient la vie et les rendent beaucoup plus pratiques. C’est pourquoi les Américains sont heureux de continuer à ouvrir leur portefeuille à la technologie, même ceux qui ne gagnent pas nécessairement des revenus élevés.

D’un autre côté, tous ces dollars de consommation qui affluent vers les entreprises technologiques se réduisent à une chose…

Un transfert de richesse.

Cela vient des masses… à un groupe sélectionné de propriétaires d’entreprises technologiques, d’employés clés et d’investisseurs.

Et malgré les efforts bien intentionnés des politiciens, cela ne va pas disparaître.

Vous avez donc le choix : reconnaître ce changement et l’utiliser à votre avantage… ou faire partie des millions de personnes qui restent dans son sillage.

