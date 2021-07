ASCI a traité plus de 6149 plaintes au cours de l’exercice 2020-21

L’ASCI a atteint un taux de conformité de 97 % des annonceurs sur ses recommandations

Alors que Covid-19 a causé des ravages à travers le monde, l’industrie de la publicité a également été gravement touchée. Par conséquent, la protection des intérêts des consommateurs est devenue plus cruciale que jamais. En conséquence, dès le premier trimestre lui-même de la pandémie, à la suite d’une directive du ministère de l’AYUSH demandant au Conseil indien des normes de publicité (ASCI) d’identifier les publicités qui enfreignaient son avis du 1er avril 2020, l’ASCI a intensifié 237 publicités répréhensibles. au Ministère d’AYUSH. Alors que 164 publicités étaient conformes et modifiaient les fausses allégations, 73 publicités liées au covid nécessitaient une enquête plus approfondie et des mesures de la part du ministère en raison de la non-conformité.

En plus de cela, ASCI a récupéré des publicités de plusieurs autres catégories telles que les peintures, les vêtements, les détergents, les soins de la peau, les climatiseurs, les ventilateurs, les purificateurs d’eau, le contreplaqué et les stratifiés, les suppléments et les aliments, tous promettant des avantages liés à Covid. Au total, 332 publicités liées à Covid ont été récupérées par l’ASCI grâce aux plaintes des consommateurs ainsi qu’à sa propre surveillance, mais seulement 12 de ces publicités ont effectivement pu étayer les affirmations qu’elles ont faites. Compte tenu de l’exploitation généralisée des consommateurs vulnérables dans la situation de pandémie, l’ASCI a publié un avis Covid en octobre 2020, donnant aux annonceurs une directive claire pour étayer pleinement leurs allégations liées à Covid via des installations de test reconnues.

À une époque où la vulnérabilité des consommateurs était à un niveau record, de nombreuses marques en ont injustement profité et ont essayé de vendre leurs produits sans établir aucune preuve solide de leur utilité réelle contre le virus du SRAS Cov-2, Manisha Kapoor, secrétaire- général, a déclaré l’ASCI. « L’ASCI a travaillé dur pour éliminer de telles publicités en utilisant des normes de preuve très strictes. Les marques qui offrent des avantages prouvés aux consommateurs ont un véritable rôle dans la pandémie, mais malheureusement, la plupart des publicités liées à Covid ont été lamentablement insuffisantes. La plupart des annonceurs n’ont pas été en mesure de prouver que les produits fonctionnaient réellement pour aider les consommateurs de manière réelle, comme le prétendaient les publicités », a-t-elle ajouté.

Outre les plaintes Covid, l’ASCI Consumer Complaints Council (CCC) a également traité 1406 plaintes dans le secteur de l’éducation, 285 plaintes contre des publicités sur les aliments et les boissons et 147 plaintes liées aux soins personnels. En outre, 364 publicités ont été jugées, à première vue, en violation de la loi sur les drogues et les remèdes magiques. “Le Consumer Complaints Council (CCC) indépendant de l’ASCI s’est réuni 37 fois au cours de l’année et l’ASCI a atteint un taux de conformité de 97% des annonceurs sur ses recommandations, marquant un point fort pour l’efficacité de l’autorégulation”, a déclaré l’ASCI dans un communiqué.

