ASCI collabore avec Futurebrands pour lancer une étude sur la représentation des femmes dans la publicité

Le rapport à publier en septembre 2021 a reçu le soutien de Nobel Hygiene, ITC-Vivel, Kellogg, Colgate, Diageo, Eureka Forbes et Mondelez

Le Conseil indien des normes de publicité (ASCI) s’est associé au cabinet de conseil Futurebrands pour lancer une étude approfondie et immersive sur la représentation du genre dans la publicité indienne. L’étude GenderNext vise à fournir des informations exploitables qui peuvent façonner positivement les récits de genre dans la publicité.

L’étude couvrira plusieurs catégories telles que les soins personnels, la mode et la beauté, la maison et la santé, les gadgets et les roues, et l’argent et l’éducation. Ses principaux objectifs sont de démêler les récits de genre dans la publicité à travers un parcours collaboratif; faire évoluer et enrichir la compréhension du genre dans le contexte du changement culturel; et de fournir des informations pour naviguer et adopter des récits positifs pour les femmes dans le contenu publicitaire.

Le rapport, qui doit être publié en septembre 2021, devrait être un travail décisif dans la compréhension des représentations des femmes dans la publicité. Il utilise plusieurs points de départ d’enquête. Pour commencer, il y aura sémiotique et décodage culturel de la publicité indienne au fil du temps, à travers les catégories et les régions. En outre, des annonceurs, des voix créatives, des décideurs politiques et des experts en genre seront rencontrés pour leurs contributions. Des cliniques publicitaires seront organisées dans 10 centres avec les consommateurs pour leurs opinions et leurs commentaires sur la représentation du genre dans la publicité. Il a reçu le soutien de sociétés telles que Nobel Hygiene, ITC-Vivel, Kellogg, Colgate, Diageo, Eureka Forbes et Mondelez.

«L’idée n’est pas seulement de se limiter à être un organe de gestion des plaintes, mais aussi d’aider les annonceurs à naviguer à travers des problèmes complexes et à contribuer à la création de publicités positives. ASCI aidera les marques et les annonceurs à «bien faire les choses» de diverses manières, et c’est l’une de ces initiatives », a déclaré Subhash Kamath, président de l’ASCI.

Selon Manisha Kapoor, secrétaire générale de l’ASCI, la représentation des femmes dans la publicité a fait l’objet de nombreux débats. «Le récit de genre a évolué et changé, mais ce n’est pas un changement simple et linéaire. GenderNext aidera les annonceurs à naviguer dans ces récits, qui peuvent parfois même être apparemment en conflit les uns avec les autres. L’idée est de provoquer des conversations et de générer des informations exploitables que les annonceurs peuvent exploiter pour une représentation de genre progressive, culturellement pertinente et ambitieuse », a-t-elle ajouté.

