ASCI nomme Infectious Advertising comme partenaire créatif

Le Conseil indien des normes de publicité (ASCI) a désigné Infectious Advertising, une agence indépendante et intégrée, comme partenaire créatif. La publicité infectieuse fournira des services de création numérique au-dessus de la ligne (ATL), au-dessous de la ligne (BTL) à ASCI ainsi qu’un soutien stratégique pour le développement de campagnes et les programmes de sensibilisation du public.

Le Conseil indien des normes de la publicité (ASCI), créé en 1985, est une organisation volontaire d’autorégulation de l’industrie de la publicité en Inde. C’est un organisme non gouvernemental. ASCI s’engage pour la cause de l’autorégulation de la publicité, assurant la protection des intérêts des consommateurs. ASCI cherche à s’assurer que les publicités sont conformes à son code d’autorégulation, qui exige que les publicités soient légales, décentes, honnêtes et véridiques, et non dangereuses ou nuisibles tout en respectant l’équité de la concurrence. Le Conseil enquête sur les plaintes dans tous les médias tels que la presse écrite, la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, les SMS, les courriels, Internet / site Web, l’emballage des produits, les brochures, le matériel promotionnel et le matériel de point de vente, entre autres. ASCI fait partie du Comité exécutif du Conseil international sur l’auto-régulation de la publicité (ICAS).

«C’est un honneur absolu d’être intégré en tant que partenaire créatif d’ASCI et nous sommes impatients de faire un travail novateur pour eux», ont déclaré Nisha Singhania et Ramanuj Shastry, partenaires fondateurs d’Infectious Advertising, à propos de l’association avec l’organisme de publicité.

Infectious Advertising a été fondée par Ramanuj Shastry et Nisha Singhania en 2013. Ils sont une agence de création intégrée à service complet et ont travaillé sur des campagnes impliquant des communications imprimées, cinématographiques, OOH, ATL et BTL sur des plates-formes numériques telles que les médias sociaux, la conception Web, la conception d’applications. , création multimédia payante. L’agence travaille avec des marques telles que National Geographic, UltraTech Cement, Inorbit Malls, ALD Automotive India, Tata Communications, Ebco, TBZ The Original et Shemaroo, entre autres.

