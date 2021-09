Asda confirme le déploiement d’un dépanneur – Grocery Gazette

Asda a confirmé son intention d’étendre ses magasins de proximité aux stations-service, avec 28 lancements cette année et 200 autres l’année prochaine.

Les sites Asda On the Move seront ouverts sur des sites appartenant aux frères Mohsin et Zuber Issa, qui ont acheté le supermarché au détaillant américain Walmart via leur groupe EG il y a un an pour 6,8 milliards de livres sterling.

Un accord de gros entre le supermarché et l’entreprise de parvis pétrolier sera signé et les patrons espèrent en ouvrir davantage dans les années à venir.

Chaque site stockera 2500 produits et s’associera avec Greggs et Subway, a indiqué la société.

Les détails arrivent alors que l’épicier Big 4 a également révélé que deux autres cadres supérieurs avaient démissionné, à la suite du départ du directeur général Roger Burnley, qui est parti plus tôt que prévu le mois dernier.

Les patrons ont dévoilé les détails aux investisseurs vendredi dans le cadre d’une mise à jour trimestrielle, bien que la plupart des informations aient été rapportées le week-end dernier par le journal Sunday Times.

Le supermarché a également révélé que les ventes en ligne avaient progressivement diminué par rapport aux niveaux observés au premier trimestre de l’année.

Bien qu’aucun détail n’ait été fourni sur la baisse des ventes d’épicerie en ligne, Asda a déclaré qu’elles représentaient 17% des ventes totales, contre 10% au deuxième trimestre de 2019.

Les ventes de vêtements et de marchandises diverses à périmètre constant ont augmenté de 1,4% par rapport à la même période en 2019, portées par la poursuite des bonnes performances de ces dernières.

Les ventes de marchandises générales à périmètre constant ont augmenté de 9,6 % sur deux ans, les clients continuant d’investir dans leur maison et leur jardin.

Asda n’a pas révélé l’évolution des ventes par rapport à il y a un an.

Le supermarché a également révélé que le directeur des opérations Anthony Hemmerdinger et le responsable de la stratégie Preyash Thakrar avaient tous deux démissionné.

Ils partent moins d’un mois après la démission soudaine de l’ancien patron Roger Burnley, s’étant attendu à rester dans les parages pour assurer une passation ordonnée à un successeur.

Les propriétaires d’Asda ont été critiqués pour la mauvaise gouvernance de l’entreprise et auraient fait appel à l’ancien président d’Ocado, Stuart Rose, pour rejoindre le conseil d’administration.

Asda a souligné que Meg Farren, directrice de la clientèle, rejoindra bientôt KFC et plus tôt cette année, Sam Dickson est arrivé de Waitrose, aux côtés de Carl Dawson, de M&S en tant que directeur de l’information.

“L’entreprise Asda s’est révélée incroyablement résistante en 2021, car les clients continuent de manger plus à la maison et de profiter d’une nourriture à la fois d’une qualité fantastique et d’un excellent rapport qualité-prix”, ont déclaré les propriétaires d’Asda, Mohsin et Zuber Issa.

« Nos plans de déploiement d’Asda On the Move apporteront Asda à de nouveaux clients, leur permettant de se procurer des plats à emporter, des produits de première nécessité pour un repas du soir, ou de se faire plaisir avec des produits Extra Special premium dans une gamme d’emplacements pratiques.

« Nous continuons de voir des opportunités importantes pour stimuler l’innovation dans l’ensemble de l’entreprise et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Asda pour exécuter notre stratégie de croissance. »

