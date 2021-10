Asda ouvre son tout premier magasin de proximité premium

Un deuxième magasin premium sera lancé à Hartlebury avant la fin de l’année.

// Asda a officiellement ouvert son premier magasin de proximité premium Extra Special // Les magasins ‘Extra Special’ font partie d’un déploiement de 200 ouvertures de magasins Asda On the Move

Asda a ouvert son premier magasin premium ‘Extra Special’ offrant la possibilité d’acheter la gamme de produits de luxe du supermarché dans un emplacement pratique en bord de route.

Le magasin, qui se trouve à Beaconsfield, dans le Buckinghamshire, propose 2 500 produits, dont une large sélection de produits de la gamme premium Asda.

Ceux-ci comprennent une vaste sélection de produits « Extra Special » frais et réfrigérés, ainsi que des plats préparés et des bières, des vins et des spiritueux.

En plus de proposer une large gamme de produits haut de gamme, le premier magasin haut de gamme aura également une apparence différente d’un format d’épicerie traditionnel, en s’inspirant de la marque Extra Special du détaillant – à la fois à l’intérieur du magasin et sur le parvis.

Le site du Buckinghamshire proposera également une sélection de plats créés par le célèbre chef Gino D’Acampo, notamment ses lasagnes « Mamma’s » et des recettes italiennes classiques telles que l’aubergine parmigiana.

Un autre magasin « Extra Special » devrait ouvrir à Hartlebury, dans le Worcestershire, avant la fin de l’année, avec cinq autres emplacements qui devraient recevoir une gamme étendue de produits Extra Special alors que la marque célèbre son 20e anniversaire.

Les magasins ‘Extra Special’ font partie d’un déploiement de 200 ouvertures de magasins Asda On the Move, qui vendent principalement des produits de marque Asda.

La chaîne de supermarchés a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien des 200 magasins seront « Extra Special » et combien seront Asda On the Move.

Derek Lawlor, directeur du merchandising d’Asda, a déclaré : « Nous savons que les clients veulent une qualité supérieure, facilement accessible et d’un excellent rapport qualité-prix. Nous sommes donc ravis de pouvoir lancer notre tout premier magasin Asda On the Move ‘Extra Special’ à Beaconsfield.

« Les clients qui visitent le magasin trouveront tout ce que vous vous attendez à pouvoir acheter dans une épicerie sur le parvis, ainsi qu’une large gamme d’options haut de gamme« Extra spécial » parmi des plats réfrigérés, des ingrédients frais et une gamme spécialement sélectionnée de boissons.

« Le lancement marque une étape importante dans l’évolution d’Asda On the Move et de notre offre de commodité, ainsi qu’un accent accru sur la présentation de notre gamme Extra Special, qui continue d’être un choix populaire auprès des clients, avec des ventes comparables en cette catégorie en hausse de plus de 20 % au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2019. »

