Asda va nommer 150 marchands de légumes spécialisés dans les magasins britanniques

Asda s’apprête à nommer 150 marchands de légumes spécialisés dans des magasins à travers le Royaume-Uni dans le cadre d’un investissement de 9 millions de livres sterling dans son offre de fruits et légumes frais.

Le supermarché s’attend à ce que les nouveaux rôles soient occupés à la fois par le personnel existant et par les nouvelles recrues.

Les marchands de légumes superviseront les normes de qualité depuis l’atelier et vérifieront la disponibilité des produits, la présentation de la zone de production, et seront également disponibles pour soutenir les clients en cas de besoin.

Chaque nouveau marchand de légumes recevra une formation spécialisée dans tous les aspects de l’exploitation des produits frais d’Asda.

Mike Snell, directeur général de la division produits frais d’Asda, directeur général d’IPL, Mike Snell, a déclaré : « La section des produits frais est l’un des emplacements les plus populaires de nos magasins et plus de la moitié de nos lignes les plus vendues en volume sont générées dans cette zone. Nous savons à quel point nos collègues sont fiers de la qualité des produits et des normes des magasins et nous réalisons cet investissement pour améliorer l’expérience que nos clients reçoivent lorsqu’ils achètent des fruits et légumes frais.

Le supermarché investira pour offrir à ses clients un choix plus large de fruits et légumes de qualité supérieure de son niveau « Extra spécial ».

D’autres initiatives comprennent également l’introduction de nouveaux équipements et accessoires pour améliorer la présentation et la disposition des sections de produits frais dans les magasins.

