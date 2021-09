Asensio : « Ancelotti peut compter sur moi »

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio a parlé aux médias juste après avoir marqué son premier tour du chapeau pour le club. Beaucoup de choses ont été dites et rapportées dans la presse sur le manque de minutes d’Asensio jusqu’à présent cette saison, mais l’attaquant espagnol a fait une déclaration avec sa performance et a montré qu’il était prêt à jouer plus de minutes à l’avenir.

« Nous sommes tous très engagés et engagés, c’est facile à dire. Nous sommes impatients de terminer une belle saison. [Coach] Ancelotti peut compter sur moi, je suis prêt. Il y a beaucoup de concurrence pour les minutes. La position dans laquelle j’ai joué ce soir est une bonne pour moi et je jouerai là où l’entraîneur le voudra », a déclaré Asensio.

Il est tout à fait vrai qu’Asensio s’est avéré être un atout intéressant pour Madrid si les Blancos ont besoin de quelqu’un aux côtés de Benzema en tant que deuxième attaquant. Hazard a joué ce rôle ces dernières semaines, mais Asensio est également candidat à ces minutes.

“Je suis ravi. J’ai eu l’opportunité de jouer dès le début et je savais que je devais tenter ma chance. J’ai travaillé très dur pour que ce moment arrive. Je suis content de la victoire, des buts et du fait que nous ayons pu continuer la course. C’était un match spécial pour moi. Majorque est un club qui me tient à cœur, car j’ai commencé là-bas. Ils ont un bon début de saison et j’espère qu’ils s’en sortiront bien pour le reste », a-t-il ajouté.

Asensio voulait également apprécier les fans qui se sont rendus au Bernabeu lors de son premier match au stade depuis que la pandémie de Covid-19 a atteint l’Espagne.

« Nous avons vraiment manqué de jouer devant les fans. Ce fut un moment très émouvant pour moi, nous avions vraiment besoin de ce soutien que nous n’avons pas eu pendant la pandémie. Je suis très reconnaissant à tous les fans du Real Madrid qui sont venus au Bernabéu. Nous avons tous travaillé très dur en équipe aujourd’hui, en attaque comme en défense. Nous nous sommes amusés et j’espère que les fans l’ont fait aussi, car c’est quelque chose à apprécier ensemble. La complicité entre les supporters et l’équipe était au rendez-vous”, a conclu l’attaquant.