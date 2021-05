Asensio: «Ce fut une année de grand apprentissage et de surmonter la douleur»

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio a partagé quelques réflexions sur la saison 2020-2021 sur ses réseaux sociaux. Asensio sortait d’une déchirure dévastatrice de l’ACL et c’était sa première saison complète après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer son genou, même s’il a pu jouer à quelques matchs lors de la dernière ligne droite de la saison 2019-2020.

Ce fut une saison difficile, au cours de laquelle, malgré les obstacles, nous avons fait un grand effort d’équipe, luttant pour gagner jusqu’au bout. Pour moi, personnellement, ce fut une année de grand apprentissage, de surmonter la douleur et les situations qui m’ont rendu beaucoup plus fort et m’ont aidé à grandir en tant que joueur.

Il est maintenant temps de s’arrêter et d’affronter la prochaine saison avec toute la force du monde pour donner le meilleur de moi-même. Merci Madridistas pour votre soutien. La saison prochaine sera plus facile avec vous plus près de nous. #HalaMadrid

Source: compte Instagram d’Asensio

Les fans espéraient qu’Asensio serait plus productif cette saison, mais il n’a marqué que 7 buts et livré 2 passes décisives en 2600 minutes jouées. Il est certainement vrai qu’il a manqué de confiance lors de nombreux matchs, mais Asensio espère changer les choses et être l’un des leaders de la ligne offensive du Real Madrid maintenant qu’il est en parfaite santé pour contribuer.