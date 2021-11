Asensio : « C’était très important d’obtenir cette victoire devant nos fans »

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio s’est entretenu avec la presse après la victoire 2-1 de l’équipe contre le Rayo Vallecano, où il a commencé sur l’aile droite et a réalisé une solide performance, délivrant une passe décisive sur le premier but de Madrid.

Même si l’équipe a terminé le match en défendant son avance, Asensio était satisfait des trois points.

« Nous avons réalisé une performance très correcte. Nous avons encaissé le but vers la fin, ce qui a rendu la vie un peu plus difficile, mais nous avons clôturé le match. On aurait pu le faire plus tôt mais on s’est créé beaucoup d’occasions et on a été vif en contre-attaque. C’était extrêmement important de gagner devant nos fans aujourd’hui. Nous sommes satisfaits de la façon dont nous avons joué, de la victoire et d’être à nouveau au sommet, ce à quoi nous appartenons. Maintenant, nous avons une petite pause pour nous reposer et revenir en force dans deux semaines », a déclaré Asensio lorsqu’on lui a posé des questions sur le match.

L’attaquant espagnol n’avait pas autant d’occasions de jouer qu’il l’espérait au début de la saison, mais il a partagé sa recette du succès.

« Vous devez tirer le meilleur parti de vos chances, travailler dur et essayer de jouer le mieux possible sur le terrain. J’espère pouvoir obtenir plus de minutes. L’entraîneur m’a demandé d’être très mobile et de m’impliquer beaucoup dans la préparation et la contre-attaque », a-t-il expliqué.

Asensio a délivré des passes cruciales, pas seulement la passe décisive, et s’est avéré être un candidat pour jouer des minutes significatives sur l’aile droite du Real Madrid pendant le reste de la saison.