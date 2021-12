Asensio parle d’un éventuel départ du Real Madrid

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio s’est entretenu avec Movistar+ avant le derby de Madrid dimanche contre l’Atletico de Madrid. Asensio a donné un aperçu du match mais a également discuté des rumeurs suggérant qu’il pourrait envisager un départ de la capitale espagnole.

« Il est trop tôt pour parler de quitter le Real Madrid. Comme je l’ai dit, je veux être sur le terrain, travailler dur et avoir des minutes. À partir de là, nous verrons ce qui se passe », a déclaré un Asensio énigmatique lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir.

L’attaquant est pleinement conscient de l’importance du derby de dimanche maintenant que le Real Madrid s’est construit une solide avance au classement.

« C’est un match très important pour nous. Nous avons de l’avance mais la saison est très longue. Pourtant, nous faisons face à ce match en essayant de gagner et d’augmenter notre avance actuelle. Nous nous sentons bien en ce moment et nous jouons et défendons bien, nous améliorons après chaque match, nous devons donc continuer et continuer à nous améliorer », a-t-il ajouté.

Asensio a conclu son interview en partageant ses réflexions sur la façon de surmonter la blessure au genou qu’il a subie en 2019.

« Cela a été un processus long et difficile pour moi. J’ai passé 11 mois sans jouer et je savais que ce ne serait pas facile de retrouver ma meilleure forme. Je suis plus à l’aise maintenant, je suis fort physiquement mais aussi mentalement, sachant que ce temps viendrait avec de la patience et du temps. Je suis en bonne forme et j’espère qu’il en sera ainsi », a-t-il déclaré.