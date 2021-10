Asensio restera au Real Madrid cet hiver malgré les rumeurs de transfert – rapport

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio a décidé de ne pas quitter le club cet hiver malgré son manque de minutes et les rumeurs suggérant qu’il pourrait souhaiter signer pour un autre club, selon un rapport publié sur ABC. Asensio veut se battre pour une place dans la formation de départ et n’envisagera pas un départ cette saison, selon ce même rapport.

L’attaquant espagnol est dans une situation difficile jusqu’à présent cette campagne. En tant qu’ailier, il semble être derrière Hazard, Vinicius, Rodrygo et Gareth Bale dans la rotation. L’entraîneur Carlo Ancelotti a essayé de le jouer en tant que milieu de terrain central, mais il n’y aura pas non plus beaucoup de minutes maintenant que Madrid a Camavinga et Valverde qui attendent quelques minutes derrière Casemiro, Kroos et Modric.

Le contrat actuel d’Asensio avec le Real Madrid expire en 2023, ce sera donc l’heure de la décision pour le club et aussi pour le joueur très bientôt. S’il ne peut pas avoir d’impact et prouver qu’il peut être candidat à une place de titulaire à l’avenir, Madrid pourrait ne pas vouloir lui proposer un nouveau contrat, ce qui obligerait le club à trouver un transfert l’été prochain s’il ne Je ne veux pas le perdre en tant qu’agent libre en 2023.

Asensio pourrait éventuellement jouer quelques minutes cette saison en tant que faux neuf lorsque Benzema a besoin de repos ou même en tant que deuxième attaquant, mais Ancelotti a déclaré lors de récentes conférences de presse qu’il voulait jouer avec une formation en 4-3-3, donc l’attaquant espagnol devra continuer à attendre ses chances.