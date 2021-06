Asensio, Vallejo et Ceballos sur la liste espagnole des Jeux Olympiques

Marco Asensio, Jesus Vallejo et Dani Ceballos ont été inclus dans la liste de l’Espagne pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, qui ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournoi de football débutera le 22 juillet et la finale se jouera le 7 août.

L’Espagne a une équipe de qualité avec pas moins de six joueurs de l’équipe participant à l’Euro en cours. Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Oyarzabal et Dani Olmo seront avec l’équipe à Tokyo. Asensio et Ceballos devraient commencer et mener l’Espagne alors qu’ils tentent de remporter la médaille d’or.

D’autres joueurs du Real Madrid comme Rodrygo pourraient également figurer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Voici la liste de l’équipe espagnole :

Gardiens : Álvaro Fernández, Unai Simón, lex Domínguez.

Défenseurs : Mingueza, Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil, Miranda

Milieu de terrain : Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Pedri

Attaquants : Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir y Puado.