Ash confirmé comme le prochain héros jouable d’Apex Legends

Apex Legends vient de recevoir une nouvelle bande-annonce animée avant le lancement en novembre de la prochaine saison, appelée Escape. Il semble que nous allons prendre le contrôle d’Ash, un pilote de simulacre de Titanfall 2.

Ash a été reconstruit plus que Java, et il semble qu’elle soit sur le point de renaître des cendres dans Apex Legends. Auparavant, vous ne pouviez voir son visage holographique que comme annonceur en mode Arenas, mais elle entre dans le combat dans quelques semaines.

Si vous voulez jeter un œil à son histoire, le développeur Respawn vient de publier une nouvelle animation. Dans ce document, certaines scènes pivots de Titanfall 2 sont recréées, ce qui devrait aider à rassasier les fans qui espèrent une annonce de Titanfall 3 quelque temps avant la mort thermique de l’univers. Vous pouvez consulter les histoires de la bande-annonce des Outlands, Ashes to Ash, ci-dessous.

« Les problèmes d’Ash sont tous dans sa tête… mais c’est l’endroit le plus dangereux où ils pourraient être. Qui est Ash et qui est Leigh ? Ce sont les questions que pose la description de la bande-annonce, et nous avons répondu à celle sur Ash ci-dessus. Mais qui est Leigh ? Vraiment, aucune idée, mais nous saurons probablement quand la bande-annonce de lancement d’Escape atterrira le 21 octobre.

La saison 11 d’Apex Legends doit débuter le 2 novembre. Le mois dernier, Respawn a retardé la suppression du « tap strafing », un jeu mécanique de haut niveau qui a permis aux meilleurs joueurs de déjouer leurs adversaires dans Apex Legends. Selon le développeur, sa suppression avait des « circonstances imprévues ».

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

