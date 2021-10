Ash est le prochain héros jouable d’Apex Legends, la bande-annonce de la saison 11 arrivera plus tard cette semaine

Apex Légendes reçoit un autre nouveau héros, Ash, lorsque la saison 11 – Escape – démarre à un moment donné dans un avenir pas si lointain.

Grâce à une toute nouvelle bande-annonce Stories from the Outlands (intégrée ci-dessous) publiée par le développeur d’Apex Legends Respawn et l’éditeur EA aujourd’hui, nous connaissons le nom et l’histoire du prochain personnage que nous allons incarner : Ash.

https://www.youtube.com/watch?v=RY6j8RzpI5U « Ash a fini de superviser les jeux : elle est prête à les gagner et à prouver qu’elle est l’Apex Predator », déclare Respawn dans un petit texte de présentation pour le nouveau héros du jeu. site officiel.

Si vous êtes un grand amateur de Titanfall/Apex Legends, vous vous souvenez peut-être de Ash du deuxième jeu; Ashleigh ‘Ash’ Reid est un pilote Simulacrum et méchant de Titanfall 2. Elle a un peu changé depuis que nous l’avons vue dans le dernier jeu, cependant, et la vidéo intégrée ci-dessus nous donne un aperçu de la façon dont elle est devenue cette étrange créature androïde qu’elle est aujourd’hui .

Ash se promène dans le jeu depuis le début de la saison 9 et l’introduction des arènes, il n’est donc pas surprenant de la voir apparaître comme une légende jouable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur elle, y compris sur son jeu et ses capacités, vous pouvez vous attendre à la bande-annonce de lancement d’Apex Legends: Escape, qui, selon Respawn, atterrira sur 21 octobre.

La nouvelle saison introduira également un autre retour en arrière de Titanfall, le CAR SMG, et introduira également d’autres changements de carte. « Une arme flexible, le CAR SMG est l’arme idéale lorsque vous êtes prêt à prendre position et à devenir la dernière légende encore debout », indique un texte de présentation pour l’arme.

« Peu importe à quel point cela semble beau, chaque recoin des Terres Lointaines est un endroit dangereux. Vous feriez bien de vous en souvenir », taquine le site sous la mystérieuse bannière « une tempête arrive ». Attendez-vous à ce que votre POI préféré soit détruit, en gros.