Ash Sarkar fermé par un député conservateur dans une dispute houleuse sur l’immigration “Pas moral !” | Politique | Nouvelles

Corbynista Ash Sarkar s’est heurté au député conservateur Tom Hunt à propos de l’approche du gouvernement britannique en matière d’immigration illégale et de traite des êtres humains sur BBC Politics Live. Le député conservateur et le commentateur politique de gauche ont été invités par l’hôte Jo Coburn pour discuter du nouveau projet de loi du gouvernement sur les frontières nationales et les frontières, mais le débat s’est rapidement transformé en une querelle houleuse avec M. Hunt dénonçant la position d’Ash Sarkar comme “extrême” et en désaccord avec le Royaume-Uni. Publique.

Sarkar a réprimandé la politique d’immigration du gouvernement sur Politics Live en déclarant: “Vous jetez un œil au Brook House Removal Center, le Conseil de surveillance indépendant a constaté qu’un tiers des détenus devaient être mis sous surveillance constante pour le suicide.

“Pensez-vous que c’est acceptable ?!

« Pensez-vous que c’est une bonne façon de traiter les êtres humains ? elle a tiré sur le député conservateur.

M. Hunt a répondu: “Ce que je pense est acceptable, c’est que nous avons un système basé sur des règles qui sont suivies.

“C’est vraiment un point de vue extrême que vous avez.

“Ce n’est pas en accord avec la majorité des gens dans notre pays, qui sont en fait compatissants!” a fait rage le député, “Et je veux vraiment qu’ils représentent le plus authentique des réfugiés.

“Ce commerce de vies humaines rend cela plus difficile, cela rend ce travail plus difficile.”

Le député conservateur a poursuivi: “Ce que je pense est acceptable, c’est que si quelqu’un enfreint notre loi sur l’immigration et vient ici d’un autre pays européen sûr, nous ne l’autorisons pas à rester dans notre pays.

LIRE LA SUITE: L’UE éclate devant les “jeux diplomatiques pathétiques” de Lord Frost alors que la dispute sur le Brexit atteint un point de rupture

Il a fustigé : « Votre position n’est pas une position compatissante et ce n’est pas une position morale !

Le projet de loi au niveau national et frontalier doit être présenté au Parlement mardi dans le cadre des plans du gouvernement visant à remanier le système d’asile britannique.

En vertu de la nouvelle législation, introduite par le ministre de l’Intérieur Priti Patel, les personnes reconnues coupables de traite des êtres humains seront automatiquement condamnées à la prison à vie.

Arriver sciemment dans le pays sans autorisation de séjour sera considéré comme une infraction pénale.