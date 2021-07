Ashadi Ekadashi : Maharashtra CM Uddhav Thackeray participe au mahapuja au temple Vitthal-Rukmini

in

C’est une tradition de longue date que le ministre en chef de l’État et son épouse soient présents lors de la cérémonie. (Photo : Twitter/CMO Maharashtra)

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a célébré aujourd’hui le mahapuja (cérémonie de prière) au temple Vitthal-Rukmini à l’occasion de “Ashadi Ekadashi” aujourd’hui. Thackeray, qui était accompagné de sa femme Rashmi, a parcouru la distance de 360 ​​km entre Mumbai et Pandharpur dans le district de Solapur dans l’État dans sa voiture personnelle lundi. Leur fils, Aditya, également ministre du gouvernement de l’État, a accompagné le couple lors du pèlerinage.

Ekadashi est le point culminant du wari ou pèlerinage entrepris par les fidèles de tout le Maharashtra à pied jusqu’à la ville du temple. Le mahapuja a eu lieu vers 2 heures du matin. C’est une tradition de longue date que le ministre en chef de l’État et son épouse soient présents lors de la cérémonie. Un couple wakari, choisi chaque année pour effectuer la cérémonie avec le premier ministre, était également présent. Selon NDTV, Keshav et Indubai Kotle ont été choisis pour effectuer la cérémonie cette année.

Thackeray a déclaré qu’il avait vu des centaines de milliers de warkaris en temps normal, ajoutant que c’était comme assister à une mer de dévotion à Pandharpur, a rapporté NDTV. Il a dit qu’il espérait revoir cette photo et avait prié Lord Vitthal de restaurer cette vue en mettant fin à la crise de Covid-19.

Le chef de Shiv Sena a ajouté que la dévotion et la confiance en soi étaient nécessaires pour atteindre Pandharpur à pied, ajoutant que cette confiance en soi aidait à surmonter les défis. Il a également exprimé sa gratitude d’avoir eu l’opportunité d’effectuer le mahapuja.

Exprimant son appréciation du sanctum sanctorum du temple, le ministre en chef du Maharashtra a déclaré que chaque pilier, pierre et idole du temple exprimait quelque chose. Il a suggéré à Dattatray Bharne, le ministre du département de l’administration générale du gouvernement de l’État, d’entreprendre un projet de mise en valeur du patrimoine du temple. Thackeray a également remis un chèque de Rs 5 crore du gouvernement de l’État au conseil municipal de Pandharpur.

