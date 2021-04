Ashanti clarifie l’identité de l’homme blanc qu’elle aurait fréquenté ⋆ .

WENN / FayesVision

Après que son nom soit devenu tendance sur Twitter à cause de sa photo avec un homme mystérieux, le hitmaker “ Foolish ” met fin à la spéculation sur la romance en soulignant qu’il n’est pas son petit ami.

AceShowbiz –

Ashanti a parlé des spéculations en cours sur sa vie amoureuse. Après avoir entendu dire qu’il sortait avec un homme blanc, le hitmaker «Foolish» a remis les pendules à l’heure en déclarant que l’homme dans son article dont on parlait n’était pas son petit ami.

La chanteuse de «Rock Wit U» a fait un premier coup de langue le jeudi 22 avril lorsqu’elle a publié une photo Instagram d’elle-même et d’un homme mystérieux. Après que beaucoup aient supposé que l’homme était son petit ami, elle a décidé de mettre fin aux spéculations.

«Lmaoooo NON», a-t-elle précisé dans la section des commentaires du post Instagram de The Shade Room, discutant de sa possible relation amoureuse avec l’homme. «C’est l’un des gérants du restaurant !!! Il n’est PAS mon homme et nous ne sortons PAS. ”

Ashanti a nié les rumeurs de rencontres avec l’homme blanc dans la section des commentaires de The Shade Room.

Le message de jeudi d’Ashanti a été tiré de ses vacances au Mexique. Dans celui-ci, elle était magnifique dans une robe transparente blanche avec un décolleté plongeant. Le gars qui se tenait à sa droite, en attendant, avait l’air pimpant dans un costume noir et blanc. En plus de la photo, le chanteur lauréat d’un Grammy a ajouté une légende énigmatique qui disait: «De bons moments».

Les fans sur Twitter ont eu des réactions mitigées à la publication d’Ashanti et la conversation est rapidement devenue un sujet tendance sur la plate-forme. Bouleversé par le choix présumé de l’homme par Ashanti, un fan a tweeté: «Un colonisateur a pris Ashanti ce que cette année va me prendre de plus.» Un autre a ajouté: «Ashanti a un homme blanc! La trahison! C’était censé être moi! Au moins pendant un mois ou deux. »

Beaucoup d’autres sont venus à la défense d’Ashanti. «Pourquoi créez-vous tous une fanfiction sur Ashanti sur une photo sans contexte? Internet est tellement bizarre », a déclaré l’un d’eux dans un tweet. Un autre a partagé un sentiment similaire en soulignant: «Quand Ashanti a-t-elle dit que c’était son homme? Certains d’entre vous lisent les images comme si vous étiez à la maternelle. ”

Ashanti n’hésite pas à mettre fin aux spéculations sur sa vie amoureuse. Quelques semaines plus tôt, elle a également démystifié les rumeurs de sa datation Flo Rida après que les deux aient été vus en vacances ensemble. À ce moment-là, elle a nié les rapports en soulignant que Flo n’est qu’un bon ami à elle.

Article suivant

Les fans défendent Kylie Jenner alors qu’elle est accusée d’avoir volé l’esthétique de Heather Sanders