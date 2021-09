Ashanti jouera et produira le film de comédie romantique The Plus One ⋆ .

Deadline a révélé que la chanteuse et actrice Ashanti jouera et produira une nouvelle comédie romantique intitulée Le plus un. Le film devrait commencer la production en Floride en décembre, cependant, les détails du réalisateur et de la distribution restent inconnus.

Ashanti, qui a vendu plus de 27 millions de disques dans le monde, jouera le rôle de Lizzie, qui demande à son “Homme d’honneur” Marshall de s’abstenir d’amener sa terrible ex Marie au mariage de destination de Lizzie. Cependant, Marshall décide d’amener Marie comme sa plus-un, où elle tente de tout gâcher sur le mariage de Lizzie. Les crédits d’acteur passés d’Ashanti incluent des films tels que Entraîneur Carter mettant en vedette Samuel L. Jackson, Le Magicien d’Oz des Muppets, et 2006 John Tucker doit mourir. Elle est remplacée par GVA Talent Agency, Tina Douglas Momanger LLC, Stephan Dweck Esq. et William Archer Esq.

The Plus One, bien qu’il n’y ait toujours pas de réalisateur officiel pour le moment, sera produit par Danny Chan, Danny Roth, David Yates, et Demetrius Spencer, tandis que les producteurs exécutifs incluront Tina Douglas, Stéphane Dweck, et Almost Never Films, qui ont travaillé sur des titres tels que 2021 Des zéros et des uns mettant en vedette Ethan Hawke, années 2020 Enfreindre mettant en vedette Bruce Willis, et Ennemi juré. Les fans devraient certainement s’attendre à une annonce officielle du réalisateur et à des informations supplémentaires sur le casting à mesure que le film se rapproche de la production.

Bien qu’il ne nous reste qu’un petit échantillon de ce que l’intrigue impliquera ainsi que de qui jouera le rôle “Homme d’honneur” Marshall et son ex Marie, les fans d’Ashanti peuvent être tranquilles en sachant que son charisme brillera à travers l’écran. comme il a beaucoup de fois dans le passé. Assurez-vous de suivre Collider pour toute information supplémentaire sur le film.

