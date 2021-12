Ashes: l’Angleterre s’apprête à rappeler Zak Crawley dans l’un des quatre changements pour le troisième test

Zak Crawley devrait être rappelé dans l’équipe d’Angleterre pour le troisième test (Photo: .)

L’Angleterre devrait rappeler le frappeur d’ouverture Zak Crawley pour le troisième Ashes Test à Melbourne à partir du lendemain de Noël.

Crawley n’a pas encore joué dans la série, les sélectionneurs anglais optant plutôt pour le partenariat d’ouverture de Rory Burns et Haseeb Hameed lors des deux premiers tests.

Cependant, les deux frappeurs ont eu du mal à ne pas dépasser 35 lors de leurs quatre premières manches, la technique compliquée de Burns semblant particulièrement sensible au swing de Kookaburra.

Selon un article paru dans l’Evening Standard, l’Angleterre n’a pas encore décidé quel ouvreur Crawley remplacera au MCG.

Le frappeur de 6 pieds 5 pouces n’a pas joué de test depuis son abandon après le premier match de la série contre l’Inde en août, mais il est considéré comme bien adapté aux terrains gonflables de l’Australie compte tenu de sa taille.

S’exprimant après la victoire catégorique de l’Australie sur 275 points lors du deuxième test pour les mener 2-0 dans la série, l’ancien capitaine vainqueur des Ashes, Ricky Ponting, a frappé Burns et Hameed au début de la série et a expliqué pourquoi ils se débattaient autant.

Ollie Pope pourrait également être abandonné pour le troisième test à Melbourne (Photo: .)

Ponting s’est également interrogé sur le tempérament d’Ollie Pope, qui pourrait également manquer à Melbourne après deux scores à moins de six lors de la dernière Test.

Jonny Bairstow devrait être rappelé, bien qu’il ne soit pas clair si Jos Buttler sera également abandonné, permettant au Yorkshireman de garder le guichet.

Le lanceur de couture Mark Wood semble prêt à revenir dans l’équipe après s’être reposé pour le dernier match, tandis que le fileur Jack Leach pourrait également être nommé dans le XI après avoir été abandonné à Adélaïde.

Plus : Cricket



L’Angleterre doit gagner les trois prochains matches si elle a une chance de remporter la série, après que l’Australie ait conservé l’urne en Angleterre il y a deux ans.

Après Melbourne, la série se dirige vers le SCG à Sydney, avant le match final à Hobart qui débutera le 14 janvier.



PLUS : Rob Key exhorte l’Angleterre à apporter deux changements à l’alignement des frappeurs pour le troisième test des cendres contre l’Australie



PLUS : L’Angleterre a déjà une montagne à gravir pour éviter un blanchiment des cendres après des défaites consécutives contre l’Australie

