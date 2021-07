Ashes of Creation Visual Sorties Alpha Non-NDA ce week-end

Les créateurs de contenu peuvent enfin montrer Ashes of Creation avec leur propre gameplay.

Après beaucoup d’anticipation, Intrepid Studios lève l’accord de non-divulgation visuelle (NDA) auquel sont actuellement soumis les testeurs de l’étape Alpha-1. Jusqu’à présent, les seules images et vidéos que nous avions de Ashes of Creation venaient d’Intrepid eux-mêmes. Bien que cela soit toujours excitant à voir, la communauté attendait de voir les créateurs de contenu diffuser le jeu et faire des vidéos originales dessus pour voir comment le jeu est vraiment en ce moment.

Cependant, il est important de noter que les tests à venir étant des tests Alpha, les attentes ne devraient pas être trop élevées. Le jeu peut être rugueux et buggé à ce stade dans certaines régions. Cela dit, ne vous découragez pas si les choses ne sont pas fantastiques à ce stade. Le jeu n’en est qu’à ses débuts, alors gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un test et que vous pouvez laisser Intrepid au ralenti !

Ashes of Creation date de sortie pour Alpha-1 NDA drop

Du 9 au 11 juillet, le week-end de prévisualisation Alpha-1 donnera aux gens la chance de regarder les créateurs de contenu expérimenter le jeu tel qu’il est. Bien qu’il ne dure que trois jours, il devrait être très utile pour enthousiasmer les gens pour Ashes of Creation.

Ne vous inquiétez pas, plus de contenu est en route ! Trois jours après le week-end de prévisualisation, le 14 juillet, le test complet Alpha-1 non-NDA commencera. Pendant environ un mois, les tests se poursuivront et les créateurs de contenu seront libres de diffuser et de créer des vidéos avec leur propre gameplay. Ce test devrait se terminer le 13 août.

Après cela, il n’y a pas encore de dates fixées pour les tests Alpha ou Bêta supplémentaires. Selon le déroulement de ces tests à venir, des nouvelles sur ces tests peuvent arriver tôt ou tard.

Créateurs de contenu à surveiller

Si vous avez hâte de voir le jeu, mais que vous ne savez pas qui regarder, nous avons quelques recommandations pour vous. Tout d’abord, ESTNN cherchera à obtenir un pass Alpha, mais de toute façon, nous aurons du contenu Alpha-1 qui sera publié dans les semaines à venir. Alors assurez-vous de rester à l’écoute ici! Mais il existe de nombreux streamers et YouTubers qui méritent cette reconnaissance et fourniront de superbes images.

Le streamer populaire de WoW Asmongold a exprimé un grand intérêt pour Ashes of Creation. Il ne concentrera probablement pas son contenu là-dessus, mais il pourrait produire du contenu sur YouTube et Twitch. Un autre créateur plus important est TheLazyPeon, qui fait le buzz sur Ashes of Creation depuis un certain temps maintenant. Il couvre beaucoup de jeux MMO mais aura probablement des vidéos sur sa chaîne YouTube dans les semaines à venir.

Au-delà de ces deux, il existe un certain nombre de petits créateurs de contenu axés uniquement sur Ashes of Creation. Ceux répertoriés ici connaissent très bien le jeu et sont dédiés aux tests Alpha. Ce sont tous des sources fantastiques à regarder au fur et à mesure que le jeu se développe !

Bien sûr, à mesure que de plus en plus de gens découvrent le jeu, de plus en plus de gens vont monter à bord. C’est seulement vers le haut à partir d’ici !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et d’articles sur Ashes of Creation !

Image présentée via Intrepid Studios.