Ashish Bhasin, PDG de dentsu APAC et président Inde, prend sa retraite après 13 ans au sein de l’agence

Ashish Bhasin, PDG de dentsu APAC et président Inde, prend sa retraite de l’agence vendredi après une longue période de 13 ans. Dentsu international a confirmé le développement à BrandWagon Online dans une déclaration par e-mail. Selon la déclaration, Bhasin cherchait une retraite anticipée de dentsu. L’agence n’a pas encore annoncé son remplaçant. « Nous annoncerons un successeur en temps voulu », a déclaré Dentsu international.

Pendant la période de transition, Simon Jones, CFO APAC et Belli Mathanda, COO APAC travailleront aux côtés de Wendy Clark, PDG mondiale. Clark se concentrera davantage sur la région pendant cette période, avec le soutien de l’équipe de direction APAC.

« Cette équipe solide est bien placée pour poursuivre la transformation positive en cours dans la région alors que nous simplifions notre façon de fonctionner et rassemblons nos capacités de pointe au service de nos clients dans les domaines de la création, des médias et du CXM pour réaliser notre ambition mondiale d’être l’agence la plus intégrée. réseau dans le monde », ajoute le communiqué.

L’ancien PDG de dentsu India, Anand Bhadkamkar, a également démissionné de son poste en août 2021. Au moment du départ de Bhadkamkar, l’agence a déclaré que Peter Huijboom, PDG mondial, médias et clients mondiaux assumerait la direction intérimaire et quotidienne de dentsu India.

Bhasin a rejoint l’agence en 2008 en tant que président-directeur général Asie du Sud, Dentsu. Il a également travaillé avec Initiative Media et Lintas India au début de sa carrière. Après le départ à la retraite de Bhasin, Huijboom continuera à diriger l’entreprise par intérim au quotidien avec l’équipe de direction indienne. Cependant, l’agence est dans les dernières étapes de sa recherche et de la nomination d’un nouveau PDG en Inde, a-t-elle déclaré dans le communiqué par courrier électronique.

