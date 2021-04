Ashish Yechury décède du COVID-19: PM Modi, Mamata Banerjee et MK Staline présentent leurs condoléances

Le chef du Congrès et député Shashi Tharoor a déclaré qu’il était dévasté par la nouvelle de la mort d’Ashish Yechury.

La disparition d’Ashish Yechury: Ashish, le fils aîné du secrétaire général du CPI (M), Sitaram Yechury, est mort du COVID-19 ce matin. Sa disparition a été un choc pour beaucoup tandis que des dirigeants de tous horizons ont présenté leurs condoléances. Ashish, qui a étudié à l’Asian College of Journalism, a travaillé dans plusieurs publications à Delhi, avant de déménager à Pune. Les journalistes qui travaillaient avec lui se souvenaient de lui comme d’un professionnel aux manières douces et chaleureux, compétent et instruit.

«Condoléances à Shri Sitaram Yechury Ji et à sa famille pour le décès tragique et prématuré de son fils, Ashish. Om Shanti », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi sur Twitter.

Le vice-président M Venkaiah Naidu a également exprimé son choc en offrant ses condoléances à la famille. «Profondément choqué et angoissé par le décès prématuré d’Ashish Yechury, fils de Shri Sitaram Yechury à cause du COVID-19. Mes plus sincères condoléances à Shri Sitaram Yechury garu et à tous les autres membres de la famille en cette heure de deuil. Om Shanthi! dit-il sur Twitter.

La députée de Shiv Sena Rajya Sabha, Priyanka Chaturvedi, a déclaré: «Lisez le tweet de Sitaram Yechury ji et n’avez même pas de mots pour lui offrir du réconfort au moment de son chagrin. Juste un sentiment d’immense tristesse de lire une autre jeune vie perdue à cause du COVID. Mes plus sincères condoléances à lui, à sa famille. Prières pour les défunts.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, s’est déclarée choquée par la mort d’Ashish Yechury. «Choqué et très attristé d’apprendre le décès prématuré d’Ashish, fils de @SitaramYechury Ji. Mes plus sincères condoléances à la famille en deuil », a tweeté Banerjee.

Le chef de la DMK, MK Staline, a présenté ses condoléances à la famille. «Profondément attristé et peiné d’apprendre la perte d’Ashish Yechury. Je présente mes sincères condoléances au camarade @SitaramYechury, sa famille et ses amis en cette période difficile », a déclaré le député Staline dans un tweet.

Le chef du Congrès et député Shashi Tharoor a déclaré qu’il était dévasté par la nouvelle. «Il n’y a pas de plus grande perte à endurer pour un parent. Puissiez-vous trouver la force de supporter la douleur inexprimable de votre perte. Mon cœur va à vous en ce moment douloureux », a-t-il dit.

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a également exprimé son chagrin. «Sita, affligée au-delà des mots d’apprendre votre perte. Puissiez-vous trouver la force en ce moment très difficile », a-t-il déclaré.

Le Politburo du CPI (M) a publié une déclaration présentant ses condoléances à la famille. «Nous sommes profondément désolés de vous annoncer le décès ce matin (22 avril) d’Ashish Yechury, fils de Sitaram Yechury et d’Indrani Mazumdar. Il est mort des complications liées à Covid…. Le Bureau politique transmet ses plus sincères condoléances à Sitaram et Indrani, sa femme Swati, sa sœur Akhila et tous les autres membres de la famille endeuillée », a-t-il déclaré dans le communiqué.

