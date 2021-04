Ashish Yechury, fils aîné de Sitaram Yechury, décède du COVID-19 à l’hôpital de Gurugram

Ashish Yechury (photo en médaillon) avait 34 ans.

Le fils aîné du secrétaire général du CPI-M, Sitaram Yechury, Ashish Yechury, est décédé des suites du COVID-19 dans un hôpital de Guguram ce matin. Il est décédé vers 6 heures du matin aujourd’hui.

Selon certaines informations, il était auparavant soigné à l’hôpital Holy Family mais a été transféré à l’hôpital Medanta de Gurugram.

Il avait 34 ans. Selon les rapports, il travaillait avec un grand journal à New Delhi.

Sitaram Yechury a confirmé la malheureuse nouvelle dans un tweet. Dans son tweet, Sitaram Yechury a remercié tous les médecins et infirmières qui ont soigné son fils. «C’est avec une grande tristesse que je dois informer que j’ai perdu mon fils aîné, Ashish Yechury, à cause du COVID-19 ce matin. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont donné de l’espoir et qui l’ont soigné – médecins, infirmières, agents de santé de première ligne, agents de l’assainissement et d’innombrables autres qui se sont tenus à nos côtés », a-t-il déclaré.

C’est avec une grande tristesse que je dois informer que j’ai perdu mon fils aîné, Ashish Yechury, à cause du COVID-19 ce matin. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont donné de l’espoir et qui l’ont soigné – médecins, infirmières, agents de santé de première ligne, agents de l’assainissement et d’innombrables autres qui se sont tenus à nos côtés. – Sitaram Yechury (@SitaramYechury) 22 avril 2021

Sitaram Yechury est lui-même en quarantaine à domicile.

