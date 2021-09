Ashlee Simpson a “toutes les sensations” alors que sa fille Jagger commence l’école

“Tous les morceaux” de Ashlee Simpson Ross‘le cœur est plein alors que sa petite fille commence la maternelle.

Le 31 août, l’ancien E! star et chanteuse commémorée Jagger Snow Ross‘premier jour d’école avec quelques larmes et une adorable séance photo partagée sur Instagram.

“Toutes les sensations aujourd’hui”, a écrit Ashlee en légende d’un instantané de la fillette de 6 ans vêtue de son uniforme à carreaux et tenant une pancarte personnalisée pour la rentrée. Selon Jagger, dont la grand-mère se trouve être une légende vivante Diana Ross, elle a des aspirations de vie à l’honneur.

“Quand je serai grand, je veux être : un artiste, une star de cinéma et marcher sur une piste”, disait le panneau. Et qui pourrait la blâmer ? Entre grand-mère Diana, tante Jessica Simpson et tante Tracee ellis ross, il y a forcément plus que votre puissance d’étoile moyenne dans le pool génétique familial.

Ashlee et mon mari Evan Ross sont aussi parents de fils Ziggy bleu, qui est née l’automne dernier, et elle est coparente d’un fils de 12 ans Bronx goz avec son papa rockeur Pete Goz.