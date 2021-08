Ashlee Simpson partage une photo révélatrice de son mari Evan Ross en hommage à son anniversaire

Ashlee Simpson célèbre l’anniversaire de son mari Evan Ross en lui rendant hommage dans son costume d’anniversaire. Ross a eu 33 ans le 26 août et sa femme n’a pas hésité à montrer son homme via les réseaux sociaux. Alors qu’elle a peut-être montré son mari nu sous la douche, elle s’est jetée sur lui dans un hommage émouvant en l’appelant “l’amour de ma vie”.

Partageant deux photos sur son compte Instagram, elle a commencé par publier une magnifique photo en noir et blanc des deux marchant main dans la main, avant de partager une deuxième image de Ross sous la douche. “Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie. Ton esprit est vraiment contagieux, et j’ai tellement de chance de passer tous les jours avec toi. 33 bébé”, a-t-elle déclaré. Naturellement, plusieurs fans ont inondé la section des commentaires, y compris la sœur aînée de Ross, Tracee Ellis Ross, qui a écrit “la photo de la douche”, avec des emojis au visage riant. Larsa Pippen a également plongé dans les commentaires et a déclaré: “Vous êtes une légende pour ce Hbd Evan.” Plusieurs autres ont souhaité un joyeux anniversaire au père de deux enfants et ont utilisé plusieurs emojis pour exprimer leur enthousiasme pour cette journée spéciale.

Ross a même ajouté dans ses pensées lorsqu’il a partagé la photo dans ses histoires Instagram selon PEOPLE, se demandant presque si elle aurait dû la publier ou non, mais dans un autre article, il a écrit: “Je t’aime”. Sa sœur Tracee s’est même tournée vers les réseaux sociaux pour crier son anniversaire à son petit frère en écrivant : “Joyeux anniversaire à mon petit frère @realevanross. Comment tu as 33 ans, ça me dépasse. Je t’aime tellement que ce sont des bananes. Juste des bananes.” Le couple adorable s’est marié en 2014 et a partagé deux jeunes enfants : Ziggy Blu, 9 ans, et Jagger Snow, 6 ans. Simpson est également la mère de Bronx Mowgli, 12 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Pete Wentz.

Depuis que Simpson et Ross ont dit “Oui”, ils ont partagé certains de leurs moments les plus mémorables avec les fans depuis. Cependant, lorsque la pandémie a frappé au début de 2020, on leur a demandé comment ils s’en sortaient, et comme la plupart, ils ne la prennent qu’un “jour à la fois”. “Tu le prends [one] jour à la fois “, a déclaré Ross. ” Dans l’ensemble, vous devez vous rappeler à quel point nous sommes chanceux dans le sens où nous pouvons avoir ces moments que nous n’avons peut-être pas eu de la même manière, si nous [would have had] travailler.”