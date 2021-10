Ashleigh Banfield appelle Katie Couric au milieu de la controverse sur les mémoires

Ashleigh Banfield, une ancienne collègue de travail de Katie Couric, appelle l’ancienne animatrice de TODAY Show à la lumière de ses prochains mémoires Going There. Couric discute brièvement de Banfield et de leur concours sur le lieu de travail dans le livre, en disant: « Pendant une minute, Ashleigh Banfield était la prochaine grande chose; j’avais entendu que son père disait à tous ceux qui l’écouteraient qu’elle allait me remplacer. Dans cet environnement, le mentorat ressemblait parfois à un auto-sabotage. »

Couric et Banfield ont une relation notoirement froide. Couric a été appelée à l’occasion pour avoir exclu Banfield dans le but de mettre fin à sa carrière. L’auteur a récemment tenté de revenir sur ses commentaires dans une déclaration à People, niant lui avoir donné l’épaule froide dans le passé. « Absolument pas. Je pense que si quelqu’un disait ouvertement qu’il allait me remplacer, je ne pense pas que je l’ai aidé. Je ne l’ai jamais refroidie. Je ne l’ai jamais critiquée. Cela n’a tout simplement pas fait ressortir mon côté généreux. »

Cependant, Banfield ne semble pas d’accord avec le récit de Couric. Le journaliste a partagé un message avec le Daily Mail au sujet de la mention controversée. « Je n’étais au réseau que depuis environ sept mois avant d’être affecté à la couverture des Jeux olympiques de Sydney, en Australie. Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissaient mon nom, mon profil n’augmenterait pas avant un an avant les événements tragiques du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme en Afghanistan », a-t-elle déclaré.

« De toute évidence, nous avons des souvenirs différents de ce qui s’est passé. Tout ce que je peux dire, c’est que lorsque vous êtes victime de ce genre de comportement, vos souvenirs et vos horaires se cristallisent, car ce fut une période très difficile pour moi, personnellement et professionnellement », a ajouté Banfield.

Une source qui prétend avoir travaillé avec les deux pendant la période tumultueuse appelle faux sur l’histoire de Couric et ses commentaires de suivi dans People. « Les commentaires du père d’Ashleigh n’ont été publiés dans le New York Post qu’en novembre 2001. La chronologie des événements de Katie ne correspond tout simplement pas », a déclaré la source au Daily Mail. « Katie a dit dans son livre que c’était le père d’Ashleigh qui disait à tout le monde qu’elle allait la remplacer, mais maintenant elle dit à People que c’était » quelqu’un « .

L’initié a ajouté que Couric « a menti de manière flagrante à People Magazine ». « J’étais en Australie quand elle a humilié Ashleigh et c’était en septembre 2000 et Ashleigh venait tout juste de rejoindre MSNBC et NBC News », ont-ils déclaré. « J’espère vraiment que lorsque Savannah Guthrie et Hoda Kotb intervieweront Katie dans l’émission Today mardi, ils lui demanderont si elle envisage de s’excuser auprès d’Ashleigh. Katie a beaucoup à répondre après avoir écrit ce livre et Savannah et Hoda ne peuvent pas donner lui un laissez-passer car elle a fait du mal à trop de gens. »