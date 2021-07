Ashleigh Barty a fait une pause dans le tennis et est devenue joueuse de cricket, mais a maintenant réalisé son rêve d’enfance et a mis fin au hoodoo australien de Wimbledon avec une victoire au titre à SW19

in

Ashleigh Barty est championne du simple féminin pour la première fois à Wimbledon après avoir pris le dessus sur Karolina Pliskova au Center Court.

Sa victoire 6-3 6-7 (4) 6-4 fait d’elle la première femme australienne à remporter le titre depuis son mentor Evonne Goolagong Cawley en 1980.

Barty a remporté son deuxième Grand Chelem

Elle a eu raison de Pliskova dans une finale divertissante

Barty a commencé à une vitesse vertigineuse, remportant les 14 premiers points du match pour prendre une avance de 4-0.

La Tchèque Pliskova est finalement entrée sur le tableau avec une pause pour calmer ses nerfs, mais Barty a remporté le premier set 6-3 en seulement 28 minutes.

Des doubles fautes consécutives de Pliskova ont permis à Barty de marquer 2-1 au début du deuxième set.

Mais le numéro 13 mondial a riposté avec une passe coup droit torride pour amener le point de rupture et égaliser le set.

Il semblait que Barty allait remporter la victoire, mais le Tchèque a bien riposté dans le deuxième set

Barty est revenu de 40-0 pour briser lors du 11e match, mais les nerfs l’ont emporté alors qu’elle servait pour le match, permettant à Pliskova de forcer un tie-break.

Et Pliskova a ravi la foule en prenant le breaker 7-4 et en égalisant le match.

Après s’être creusé un trou, Pliskova a plongé dans un autre avec une double faute et une volée dans le filet, donnant à Barty le break dans le décideur.

Cette fois, elle n’avait plus de vies, Barty sauvant un point de rupture avant de remporter la victoire.

Le match a fluctué dans les deux sens mais Barty a gardé son sang-froid dans le décideur

Barty a canalisé son intérieur Pat Cash lors de la célébration de la victoire

Suivant la tradition bien ancrée lancée par son compatriote australien Pat Cash en 1987, une Barty émue est montée dans les gradins pour embrasser son équipe, dont l’entraîneur Craig Tyzzer.

Les trophées ont été remis par la duchesse de Cambridge, qui assistait au match après avoir terminé une période d’auto-isolement.

En remportant le titre, un Barty ému a déclaré : « Je dois remercier tout le monde dans ce stade, vous avez rendu mon rêve si spécial.

«Au début du troisième set, je me suis juste dit de continuer à me battre. Karo est un joueur exceptionnel mais je suis vraiment fier de la façon dont j’ai réussi à me remettre à zéro. Balle de match? Je ne m’en souviens pas !

L’histoire de Barty est une source d’inspiration pour beaucoup

« Il m’a fallu longtemps pour oser rêver de gagner ce tournoi. C’est mieux que je n’aurais jamais pu imaginer. J’espère avoir rendu Evonne fière !

La jeune femme de 25 ans a accompli ce que beaucoup considéraient comme son destin, mais son parcours pour devenir champion SW19 a été loin d’être prévu.

Après la fin de l’US Open 2014, Barty a annoncé qu’elle prenait une pause dans le tennis, citant plus tard des problèmes liés à sa santé mentale.

Elle a ensuite commencé le cricket pendant un an et demi, jouant pour Brisbane Heat et Queensland Fire avant de faire un retour à son premier sport en février 2016.

Un peu plus de trois ans plus tard, elle a remporté l’Open de France et s’est hissée à la première place mondiale. Barty a maintenant Wimbledon à ajouter à sa collection croissante de distinctions.