Ashleigh Barty remporte la finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/09/2022

Ashleigh Barty, australienne, n°1 de la WTA et tête de série n°1, a rempli les conditions en remportant la finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde pour 6-3 et 6-2 dans une heure et six minutes jusqu’au kazaja Elena Rybakina, numéro 14 de la WTA et tête de série numéro 7. Avec ce résultat, la joueuse australienne est la nouvelle championne du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Pendant le match, Barty a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 75% des points de service. Quant à lui, il a réalisé un premier service à 42 %, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 60 % des points de service.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 48 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 30 viennent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités . De plus, sa célébration a lieu entre le 2 et le 9 janvier à Adélaïde.