Ashleigh Barty se qualifie pour les huitièmes de finale à Wimbledon

07/03/2021

Le 07/04/2021 à 05:45 CEST

Le joueur australien Ashleigh Barty, n°1 de la WTA et tête de série n°1, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-3 et 7-5 en une heure et trente-huit minutes pour Katerina siniakova, joueuse de tennis tchèque, numéro 64 de la WTA, en seizièmes de finale à Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, la joueuse australienne a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a atteint une efficacité de 63% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 63% des points de service. Quant à la joueuse tchèque, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a atteint 56% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 54% des points de service.

Le prochain match qui aura lieu lundi prochain à partir de 12h00, heure espagnole correspond aux huitièmes de finale du championnat et Barty et le joueur tchèque y affronteront Barbora Krejcikova, numéro 17 et tête de série numéro 14.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les invités.