Ashleigh Barty se qualifie pour les quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/05/2022

Act. à 15h00 CET

Ashleigh Barty, australienne, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde en deux heures et seize minutes pour 4-6, 7-5 et 6-1 à Cori gauff, joueuse de tennis américaine, numéro 22 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Pendant le match, la joueuse de tennis australienne a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 67% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 59% des points de service. Quant à Gauff, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois et sa donnée d’efficacité est de 62%, une double faute et 56% de points obtenus au service.

Il ne reste plus qu’à attendre les quarts de finale de la compétition, qui se termineront par la confrontation entre le joueur australien et le vainqueur du match entre le joueur australien. Ajla Tomljanovic et l’américain Sofia kenin.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un terrain dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 48 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 30 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités. De même, sa célébration a lieu entre le 2 et le 9 janvier à Adélaïde.