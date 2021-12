Ashley Benson et G-Eazy se réunissent près d’un an après leur rupture

Faire Ashley Benson et G-Eazy avoir un secret ?

C’est la question qui préoccupe les fans après que l’ancien couple a été photographié en train de déjeuner ensemble à Los Angeles le 26 décembre. Le couple a été vu en train de rire en sirotant des boissons glacées à l’extérieur d’un restaurant à Los Feliz.

Pour l’occasion, l’alun de Pretty Little Liars emmitouflée dans une veste en cuir. Elle a complété son look casual-chic avec un jean déchiré, des mules noires et un sac seau rouge. Pendant ce temps, son ex avait l’air tout aussi confortable dans un pull en tricot gaufré, un pantalon vert, des baskets noires et un bonnet turquoise.

L’observation intervient 10 mois après E! News a confirmé en exclusivité que le couple, qui avait été lié pour la première fois de manière romantique en mai 2020, s’était séparé. À l’époque, une source avait dit à E! News que les deux « s’étaient beaucoup battus » avant la séparation, initiée par Ashley.

« Ashley n’aimait pas la façon dont il agissait avec elle », a déclaré l’initié. « L’ambiance vient de s’éteindre. Elle lui a dit que c’était fini. »